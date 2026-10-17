Người đứng đầu EU kêu gọi gia tăng áp lực lên Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vừa có những phát biểu đáng chú ý về thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và vấn đề trừng phạt Nga.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay trước thềm cuộc họp Hội đồng châu Âu ở Brussels ngày 16/10, bà Von der Leyen cũng kêu gọi gia tăng áp lực lên Moscow.

"Tất nhiên, chúng tôi ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng thực tế cho thấy Nga đã không tuân thủ, dù chỉ một phút. Thay vào đó, Nga lại leo thang căng thẳng; vì vậy, chúng ta buộc phải gia tăng áp lực lên Nga", bà Von der Leyen phát biểu với các phóng viên trước thềm ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết công tác chuẩn bị cho gói trừng phạt thứ 22 của EU chống lại Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine hiện đang được tiến hành. Bà khẳng định: "Có một điều hoàn toàn rõ ràng: Chúng tôi sẽ không dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào trừ khi Nga chấm dứt cuộc chiến".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: CE Energy

Ngoài ra, bà Von der Leyen cũng cho biết rằng các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về công tác chuẩn bị cho mùa đông của Ukraine, cũng như các nhu cầu về tài chính, ngân sách và quân sự của quốc gia này "không chỉ cho năm 2026 mà còn cho cả năm tiếp theo, 2027".

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tái khẳng định cam kết của EU đối với Ukraine, khẳng định sự ủng hộ của khối vẫn "mạnh mẽ như trước đây".

"Đây không phải là lúc rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine, cũng không phải lúc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Đây là lúc cần tăng cường hỗ trợ và gia tăng áp lực", ông Costa nói trong cuộc họp báo chung với bà Von der Leyen và ông Zelensky.

"Điều này là cần thiết để buộc Nga phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn thực sự, ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc chiến này", ông Costa nói thêm.

Trước đó, cuối tuần qua, ông Trump đã bất ngờ tuyên bố rằng Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

"Có hiệu lực ngay lập tức, một lệnh 'ngừng bắn về năng lượng' đã được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đều đã đồng ý. Đừng phá vỡ nó!", ông Trump viết trên Truth Social vào ngày 11/10 mà không đưa ra thêm chi tiết nào.

Những diễn biến sau đó cho thấy lệnh ngừng bắn năng lượng này, nếu có, cũng đã nhanh chóng bị phá vỡ trong bối cảnh xung đột kéo dài và gay gắt giữa Moscow và Kiev.

Minh Đức (Theo Anadolu, Interfax Ukraine)