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Người đứng đầu 3 đảng Việt Nam-Lào-Campuchia ăn sáng làm việc

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), sáng 16/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ăn sáng và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ăn sáng và làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ăn sáng và làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ăn sáng và làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ăn sáng và làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi ăn sáng và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi ăn sáng và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ăn sáng và làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ăn sáng và làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dung-dau-3-dang-viet-nam-lao-campuchia-an-sang-lam-viec-post1148491.vnp