Chia sẻ trên mạng xã hội X mới đây, ông Thibault “Tibo” Sottiaux, Trưởng bộ phận sản phẩm của OpenAI, cho biết hãng đã bắt đầu đưa bản cập nhật này đến với một nhóm nhỏ người dùng gói Pro. Động thái này diễn ra sau khi OpenAI gửi email thông báo trước tới khách hàng về kế hoạch hợp nhất nói trên.

Trao đổi với chuyên trang công nghệ TechCrunch, đại diện phát ngôn của OpenAI khẳng định phần lớn người dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi tần suất đặt lại (reset) giới hạn sử dụng. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ những người dùng có cường độ khai thác cao nhất có thể sẽ chạm ngưỡng giới hạn sớm hơn so với trước đây.

Đây cũng chính là tâm điểm gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn cộng đồng của OpenAI trong những ngày gần đây. Nhiều thuê bao trả phí bày tỏ sự bất bình, cho rằng việc gộp chung hạn mức sử dụng giữa hai tính năng Chat và Work sẽ làm giảm thời lượng tiếp cận các mô hình suy luận nâng cao của họ, trong khi mức phí duy trì hàng tháng vẫn giữ nguyên.

Theo cơ chế mới, tính năng Chat và Work sẽ dùng chung một bộ đếm hạn mức duy nhất trên toàn bộ nền tảng ChatGPT. Dẫu vậy, đại diện OpenAI lưu ý rằng các cuộc hội thoại sử dụng mô hình Instant vẫn sẽ được duy trì không giới hạn và không tính vào gói dung lượng dùng chung này. Người dùng hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng mô hình Instant ngay cả khi đã dùng hết hạn mức tiêu chuẩn. Phía công ty này cũng cam kết sẽ tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất hệ thống nhằm giúp khách hàng khai thác tối đa giá trị từ các gói cước đã đăng ký.

Sau giai đoạn thử nghiệm trên nhóm người dùng nhỏ, trang hỗ trợ của OpenAI cho biết hãng dự kiến sẽ áp dụng rộng rãi cơ chế giới hạn dùng chung này vào tháng 12 tới.

Trước đó vào tháng 9, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI là Anthropic cũng đã có bước đi tương tự khi tích hợp dịch vụ trò chuyện Claude và công cụ hỗ trợ công việc chuyên sâu Cowork vào chung một giao diện duy nhất.

Những điều chỉnh mang tính tái cấu trúc này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ về chi phí hạ tầng, cũng như nhu cầu bùng nổ đối với các mô hình phức tạp, gây sức ép trực tiếp lên nguồn lực tính toán.

Về mặt trải nghiệm, việc quy tụ các công cụ trò chuyện và xử lý công việc về cùng một mối cũng giúp đơn giản hóa thao tác, cho phép người dùng luân chuyển liền mạch giữa các tác vụ trao đổi thông thường và công việc chuyên sâu mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều thẻ (tab) khác nhau.