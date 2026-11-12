Người dùng cần lưu ý gì để mua sắm trực tuyến an toàn dịp cuối năm?

Kiểm tra kỹ kênh mua sắm và thông tin nhà bán, sản phẩm trước khi đặt hàng

Trong các đợt khuyến mại cuối năm, người mua có thể tiếp cận thông tin ưu đãi qua nhiều kênh, trong đó có tin nhắn và mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng những kênh này để gửi lời mời nhận mã giảm giá kèm đường dẫn đến website giả mạo. Những trang này thường có giao diện gần giống website chính thức, đôi khi tên miền chỉ khác vài ký tự.

Các đối tượng có thể gửi tin nhắn về chương trình ưu đãi kèm các đường link website giả mạo. (Ảnh được tạo bởi AI)

Khi nhận được đường dẫn chưa rõ nguồn gốc, người mua không nên mở đường dẫn hoặc cung cấp ngay thông tin cá nhân theo yêu cầu trong tin nhắn. Để xác minh thông tin chương trình ưu đãi, người mua nên kiểm tra trực tiếp trên website hoặc ứng dụng chính thức của nền tảng mua sắm. Với Shopee, người dùng có thể truy cập shopee.vn hoặc tải ứng dụng Shopee do Shopee Company Limited phát triển trên các kho ứng dụng chính thức.

Người mua cũng nên chủ động tìm hiểu thông tin về nhà bán trước khi đặt hàng. Thay vì chỉ dựa vào những lời giới thiệu hay quảng cáo, người dùng có thể tham khảo thêm danh sách đại lý được công bố trên website của các thương hiệu hoặc ưu tiên lựa chọn các gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Trên Shopee, nhãn Shopee Mall là một trong những dấu hiệu giúp người mua nhận diện gian hàng chính hãng của các thương hiệu trên nền tảng. Đồng thời, người dùng cũng có thể trao đổi với nhà bán trực tiếp qua kênh chat trên ứng dụng Shopee để hỏi kỹ hơn về thông tin sản phẩm, từ mô tả, nguồn gốc và thông số đến điều kiện bảo hành.

Người mua nên lựa chọn kênh mua sắm chính hãng và tham khảo đánh giá trước khi đặt hàng.

Từng mua máy lọc không khí không chính hãng, có chất lượng kém từ một website bán hàng lạ chỉ vì mức giá hấp dẫn, Minh Tâm (25 tuổi, Hà Nội) nay đã cẩn trọng hơn khi chọn kênh mua sắm trực tuyến và sản phẩm: “Giờ đây trước khi đặt hàng, tôi luôn kiểm tra kỹ kênh mua sắm và thông tin gian hàng, xem mô tả sản phẩm và đánh giá của những người đã mua. Nếu muốn mua sản phẩm chính hãng, tôi thường tìm đến gian hàng Shopee Mall để có thêm cơ sở lựa chọn, thay vì quyết định chỉ vì giá ưu đãi.”

Cảnh giác với cuộc gọi giả danh nhân viên giao hàng, thanh toán an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân

Theo khuyến cáo của Bộ Công an, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh nhân viên giao hàng. Chúng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin báo có đơn đang giao rồi đề nghị người mua chuyển khoản trước khi nhận hàng. Ngay cả khi người liên hệ nêu đúng một số chi tiết của đơn hàng, người mua vẫn nên đối chiếu thông tin trên nền tảng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Trên ứng dụng Shopee, người dùng có thể vào mục “Tôi”, mở phần “Đơn mua”, chọn “Chờ giao hàng” rồi mở đơn cần kiểm tra để xem tình trạng vận chuyển, mã vận đơn, đơn vị vận chuyển và số tiền cần thanh toán. Shopee không yêu cầu người mua chuyển thêm khoản nào ngoài số tiền hiển thị tại mục “Tổng tiền” trên trang Thanh toán và mục “Thành tiền” trong trang “Thông tin đơn hàng”.

Với đơn thanh toán khi nhận hàng (COD), người mua nên đối chiếu số tiền thu hộ với thông tin trên đơn trước khi trả tiền. Nếu không tìm thấy đơn tương ứng hoặc thông tin không trùng khớp, người mua nên tạm dừng giao dịch và liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Shopee xác minh làm rõ.

Người dùng Shopee có thể kiểm tra tình trạng vận chuyển và các thông tin về đơn hàng ngay trên ứng dụng.

Để hạn chế nguy cơ thông tin đơn hàng bị lợi dụng trong các cuộc gọi giả mạo, người mua cũng nên tránh công khai mã vận đơn, tình trạng giao hàng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng trên mạng xã hội. Người dùng cũng cần giữ kín mật khẩu tài khoản, mã xác thực OTP và mã bảo mật thẻ (CVV).

Thường xuyên mua sắm trực tuyến, cô Ngọc Loan (59 tuổi, Đắk Lắk) cho biết cô luôn duy trì một số thói quen để an tâm hơn mỗi khi đặt và nhận hàng: “Vào những đợt sale lớn, tôi thường có nhiều đơn chờ giao cùng lúc. Khi có người gọi báo giao hàng, tôi luôn mở ứng dụng để đối chiếu thông tin đơn hàng và số tiền cần thanh toán. Lúc mở kiện hàng, tôi quay video để có bằng chứng nếu sản phẩm có vấn đề. Tôi cũng duy trì thói quen theo dõi các cảnh báo tại Trung tâm hỗ trợ Shopee để biết thêm về những thủ đoạn lừa đảo mới và cách xử lý nếu gặp tình huống đáng ngờ”.

Các kênh chính thức của Shopee có một số nội dung về cảnh báo lừa đảo trực tuyến cho người dùng.

Các biện pháp bảo vệ của nền tảng và sự cẩn trọng của người dùng cùng góp phần giảm rủi ro khi mua sắm trực tuyến. Từ việc lựa chọn gian hàng, kiểm tra thông tin sản phẩm đến theo dõi quá trình giao nhận, mỗi bước xác minh lại thông tin đều góp phần hạn chế những rủi ro không đáng có, giúp người dùng an tâm hơn khi mua sắm, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.