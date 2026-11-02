Người dùng Binance rút hơn 3 tỷ USD sau vụ tấn công mạng

Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới bị tấn công mạng với giá trị thiệt hại lớn. Ảnh: Canva

Binance cho biết sau đợt tăng đột biến ban đầu, khối lượng rút tiền đã giảm và ổn định trở lại như dự kiến.

“Chúng tôi đã xử lý 4,649 tỷ USD tiền rút và 1,01 tỷ USD tiền nạp, dẫn đến dòng tiền rút ròng khoảng 3,64 tỷ USD”, Binance thông báo trên nền tảng mạng xã hội X ngày 2/11.

Trước đó một ngày, Binance cho biết đã bắt đầu khôi phục hoạt động rút tiền theo từng giai đoạn sau khi tạm dừng dịch vụ để xử lý hậu quả của vụ tấn công quy mô lớn.

Theo hãng tin AFP, Binance đã khôi phục tính năng rút tiền, trong đó mạng lưới Bitcoin (BTC) là mạng đầu tiên được mở lại trong giai đoạn đầu.

“Chúng tôi áp dụng phương pháp theo từng giai đoạn, ưu tiên các token dựa trên dữ liệu về nhu cầu của người dùng trong tuần qua. Điều này giúp bảo đảm mỗi mạng lưới và cặp tài sản được khôi phục một cách thận trọng, đồng thời hoàn tất các bước kiểm tra về tính ổn định và bảo mật trước khi mở lại quyền truy cập”, Binance cho biết.

Ngày 31/10, Binance tuyên bố đã dành hơn 6,34 tỷ USD từ nguồn lực tài chính của công ty để bù đắp thiệt hại liên quan đến số tài sản bị đánh cắp. Theo công ty, khoảng 95% tổng số tài sản bị ảnh hưởng đã được bù đắp.

Binance khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn và công ty sẽ chịu toàn bộ tác động tài chính từ vụ việc.

Ngày 29/10, Binance thông báo họ đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công từ tin tặc.

Theo Công ty phân tích an ninh chuỗi khối TRM Labs của Mỹ, tin tặc đã chuyển khoảng 6,36 tỷ USD khỏi các ví của Binance trên 10 blockchain, phần lớn diễn ra trong khoảng 20 phút. TRM Labs cùng một số doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực tiền mã hóa đánh giá đây là vụ trộm tài sản số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Binance cho biết đã phối hợp với các đối tác phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản có liên quan đến vụ tấn công, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, các công ty phân tích blockchain, tổ chức phát hành token và các sàn giao dịch khác nhằm truy tìm các đối tượng liên quan và thu hồi số tài sản còn lại.

Theo Binance, quá trình điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra sau đó đã phát hiện thêm các điểm có khả năng bị xâm nhập.

Đồng Tổng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết vụ tấn công do nhiều đối tượng thực hiện, sử dụng các phương thức phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ông Teng cũng xác nhận một ví nóng của Binance, tức ví được kết nối với Internet để phục vụ giao dịch, đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của người dùng được lưu trữ trong các ví lạnh ngoại tuyến và chỉ được chuyển sang ví nóng khi có yêu cầu rút tiền.