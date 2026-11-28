Từ tuổi 30 đã nguyện viết cho thiếu nhi suốt đời

Các nhà văn, nhà thơ tham dự chương trình Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ. Ảnh: Uông Ngọc

Nếu được hỏi đã từng gặp chú bò nào biết đi tìm bạn chưa, có lẽ nhiều bạn nhỏ sẽ nhớ ngay đến bài thơ “Chú bò tìm bạn” của nhà thơ Phạm Hổ: “Mặt trời rúc bụi tre/ Buổi chiều về nghe mát/ Bò ra sông uống nước/ Thấy bóng mình, ngỡ ai/ Bò chào: - “Kìa anh bạn!/ Lại gặp anh ở đây!”/ Nước đang nằm nhìn mây/ Nghe bò, cười nhoẻn miệng/ Bóng bò chợt tan biến/ Bò tưởng bạn đi đâu/ Cứ ngoái trước nhìn sau/ “Ậm ò” tìm gọi mãi...”

Trong thế giới của nhà thơ, chú bò không chỉ là một con vật quen thuộc ở làng quê. Chú còn có những cảm xúc rất đáng yêu, biết quan sát, biết tò mò và muốn kết bạn. Chỉ một hình ảnh giản dị như thế cũng đủ khiến người đọc bật cười.

Đó cũng là nét đặc biệt trong thơ Phạm Hổ. Ông không tìm kiếm những điều xa xôi để viết cho thiếu nhi. Ông nhìn vào cây cỏ, hoa lá, những con vật quanh nhà, những đồ vật thân thuộc trong cuộc sống và phát hiện ra ở đó biết bao điều thú vị.

Một cây bắp cải bình dị qua mắt nhìn của ông cũng trở thành một hình ảnh ngộ nghĩnh: “Bắp cải xanh/ Xanh mát mát/ Lá cải sắp/ Sắp vòng tròn/ Búp cải non/ Nằm ngủ giữa”. Chỉ bằng vài câu thơ ngắn, nhà thơ đã biến cây bắp cải quen thuộc thành một thế giới nhỏ đầy sức sống.

Qua thơ ông, một chú gà, một con bướm, một bông hoa, một quả trứng… đều có thể trở thành nhân vật của những câu chuyện đầy bất ngờ. Có lẽ vì thế mà thơ Phạm Hổ rất dễ đi vào lòng trẻ thơ. Câu chữ giản dị, nhịp điệu vui tươi, hình ảnh gần gũi, nhưng đằng sau mỗi bài thơ lại là một cách quan sát tinh tế. Ông giúp các em nhận ra rằng, nếu biết chú ý, thế giới quanh mình luôn có những điều đáng yêu để khám phá.

Học sinh các trường dự chương trình Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ thiếu nhi Phạm Hổ. Ảnh: Uông Ngọc

Nhà thơ Phạm Hổ (1926-2007), quê ở An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), sáng tác nhiều thể loại nhưng được biết đến nhiều nhất qua những tác phẩm dành cho thiếu nhi. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia làm sách cho trẻ em tại Liên khu V; sau năm 1954, tập kết ra Bắc và trở thành một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông để lại hàng chục tập thơ, truyện cùng nhiều kịch bản sân khấu, phim hoạt hình. Những tác phẩm như “Chú bò tìm bạn”, “Mười quả trứng tròn”, “Mẹ, mẹ ơi cô bảo”, “Nàng tiên nhỏ thành ốc”… đã đi vào ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Trong bộ phim tư liệu trình chiếu tại chương trình Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ, con gái ông nhớ về người cha giàu tình cảm, dễ xúc động, có tâm hồn trong trẻo, thiện lương, luôn thích quan sát, khám phá và tưởng tượng. Bà tin rằng chính những phẩm chất ấy đã đem đến cho ông niềm vui, sự hân hoan mỗi khi viết cho trẻ nhỏ.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Anh. Ảnh: Uông Ngọc

Nhà thơ Nguyễn Thụy Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, cho biết suốt 16 năm qua, các tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ vẫn thường xuyên được câu lạc bộ đọc và giới thiệu. Những bài thơ, câu chuyện của ông luôn khuyến khích trẻ em quan sát và tưởng tượng về thế giới quanh mình.

Bà Thụy Anh còn xúc động nhắc đến một chi tiết: từ khoảng năm 30 tuổi, trong bản lý lịch cá nhân, nhà thơ Phạm Hổ đã ghi nguyện vọng được cả đời làm văn học, làm thơ và sáng tác cho các cháu. Một ước nguyện giản dị mà ông đã bền bỉ theo đuổi suốt cuộc đời cầm bút.

Viết cho trẻ thơ bằng đôi mắt trong veo

Nhà biên kịch Phạm Sông Đông, con gái nhà thơ Phạm Hổ chia sẻ những câu chuyện xúc động về cha. Ảnh: Uông Ngọc

Trong chương trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ do Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng tổ chức ngày 28/11/2026, có một khoảnh khắc khiến nhiều người tham dự xúc động. Đó là khi bà Phạm Sông Đông, con gái nhà thơ, đại diện gia đình lên chia sẻ những kỷ niệm về cha.

Nhắc đến mối gắn bó giữa nhà thơ Phạm Hổ với NXB Kim Đồng, bà Sông Đông không giấu được nước mắt. Bà xúc động nhắc đến những kỷ niệm đẹp, tình cảm ấm áp giữa NXB Kim Đồng với cha và gia đình bà – những điều vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.. Với gia đình, đó không chỉ là mối quan hệ giữa một tác giả với nơi xuất bản sách, mà còn là một tình cảm ấm áp, bền bỉ, kéo dài từ khi ông còn sống đến những năm tháng sau này.

Phát biểu tại chương trình, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng, nhắc lại dấu mốc năm 1957, khi nhà thơ Phạm Hổ cùng 11 thành viên khác đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nhà xuất bản. Theo bà, những người sáng lập khi ấy có chung một niềm tin mạnh mẽ vào tầm quan trọng của sách và văn thơ đối với hành trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng. Ảnh: Uông Ngọc

Bà cũng nhắc lại quan niệm sáng tác của Phạm Hổ: “Tại sao khi viết cho lứa tuổi nhỏ, chúng ta lại cứ đi tìm và nói những cái gì xa xôi, trừu tượng, không hồn nhiên và không đúng với cái điệu tâm hồn và cảm nghĩ của các em?”.

Đó không chỉ là một câu hỏi dành cho những người cầm bút, mà còn là lời giải thích cho sức hấp dẫn của văn chương Phạm Hổ. Ông luôn nhìn thế giới qua đôi mắt trong veo của trẻ thơ, phát hiện những điều thú vị từ con vật, cây cỏ, hoa trái quanh mình. Văn chương của ông không áp đặt những bài học mà khơi gợi để các em tự cảm nhận tình bạn, lòng nhân ái và tình yêu thiên nhiên.

Khi những nhân vật trong thơ bước ra sân khấu

Các em hào hứng tham gia trò chơi nhìn con số nhắc sự kiện liên quan đến nhà thơ Phạm Hổ. Ảnh: Uông Ngọc

Các thành viên trong CLB Đọc sách cùng con đã đưa những nhân vật trong thơ Phạm Hổ bước ra sân khấu. Ảnh: Uông Ngọc

Một trong những phần sinh động của chương trình Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ là hoạt động giao lưu, khám phá thế giới thơ Phạm Hổ cùng các bạn nhỏ Câu lạc bộ Đọc sách cùng con.

Các em được tham gia những câu đố vui về các con số - dấu mốc đáng nhớ liên quan đến nhà thơ… Rồi câu chuyện chuyển sang thế giới nhân vật trong thơ ông. Khi được hỏi trong những bài thơ của Phạm Hổ có những con vật, cây cỏ nào, “các thế hệ tuổi thơ” trong hội trường lớn cùng gọi tên: chú bò, con gà, con cá, những bông hoa, trái cây, mặt trời…

Không khí chương trình càng trở nên vui vẻ khi người dẫn dắt mời mọi người cùng làm động tác mô phỏng các nhân vật. Khi là chú bò tìm bạn - mọi người đưa đầu sang phải, sang trái, như đang ngó nghiêng tìm kiếm. Khi hóa thành bông hoa - mỗi người tự chọn cách dang tay, nở cánh. Đến lượt những chú gà - cả khán phòng lại rộn tiếng cười trước những động tác ngộ nghĩnh…

Người lớn hào hứng tham gia, còn các bạn nhỏ được mời lên sân khấu đọc thơ, kể chuyện. Trong khoảnh khắc ấy, những nhân vật nằm trong thơ như bước ra đời sống, trở thành trò chơi, tiếng cười và kết nối các thế hệ.

Gần 70 năm sau ngày NXB Kim Đồng ra đời, những tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ vẫn được tái bản, tiếp tục đến với các thế hệ độc giả mới. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, NXB giới thiệu bộ ấn phẩm đặc biệt gồm tuyển tập thơ văn “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ”, tập thơ “Thơ hay viết cho thiếu nhi - Chú bò tìm bạn”, tuyển tập “Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phạm Hổ”, tập truyện “Chuyện hoa, chuyện quả” và tập thơ “Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác”.

Đặc biệt, tập thơ cuối cùng được in lại theo bản in đầu tiên năm 1957, từng đoạt tặng thưởng loại A tại Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức.