Người đưa bang Texas 'ngả xanh' sau 38 năm

Giữa làn sóng chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, James Talarico nổi bật với thành tích trong cuộc đua vào Thượng viện bang Texas.

Theo Financial Times, Talarico đã chấm dứt hơn 3 thập kỷ "thống trị" của đảng Cộng hòa tại bang này. Ông cũng góp phần giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng ở hàng loạt vị trí trong chính quyền bang.

Tại tiệc mừng chiến thắng ở thủ phủ Austin, đám đông phấn khích đến mức gần như không tin nổi quy mô chiến thắng của đảng mình. Talarico mô tả chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa Ken Paxton như cuộc đối đầu giữa chàng David nhỏ bé và gã khổng lồ Goliath.

“Chúng ta vừa cho thấy nền chính trị dựa trên tình yêu thương đã thắng”, Talarico phát biểu trong bài diễn văn mừng chiến thắng,

Chiến thắng của vị chính trị gia trẻ thuộc đảng Dân chủ đã đưa ông lên sân khấu chính trị nước Mỹ, trở thành một trong những gương mặt triển vọng của đảng và tiếng nói mới của phe cánh tả ôn hòa. Chiến thắng này cũng có khả năng làm thay đổi bản đồ bầu cử Mỹ.

“Đây là cơ hội, chứ chưa phải sự khởi đầu của kỷ nguyên mới”, Cal Jillson, nhà khoa học chính trị tại Đại học Southern Methodist, nhận định.

Ông cảnh báo: “Đảng Dân chủ phải làm được điều gì đó để công chúng nhìn nhận họ có khả năng điều hành đất nước một cách trách nhiệm. Nếu không, đa số ghế mà họ giành được sẽ không tồn tại lâu”.

Chiến thắng của vị chính trị gia trẻ thuộc đảng Dân chủ đã đưa ông lên sân khấu chính trị nước Mỹ, trở thành một trong những gương mặt triển vọng của đảng. Ảnh: Reuters.

Sức hấp dẫn đến từ đâu?

Trong chiến dịch tranh cử, Talarico tích cực xây dựng thông điệp chống tham nhũng và giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt thông qua những bài đăng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Các bài đăng này giúp ông thu hút đông đảo người dân đến những cuộc vận động tranh cử và đưa nhiều cử tri trẻ đến điểm bỏ phiếu.

Talarico cũng luôn nhấn mạnh tinh thần hợp tác giữa hai đảng.

Theo Financial Times, sức hấp dẫn của ông phần lớn đến từ những bài diễn thuyết gần gũi, mang màu sắc giảng đạo, tạo cảm giác dễ chịu sau nhiều năm chính trường Mỹ chìm trong những lời lẽ công kích gay gắt và sự phân cực sâu sắc.

Tuy nhiên, cuộc đua giữa nhiệm kỳ cũng cho thấy ông không ngại đối đầu trực diện với đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Texas 4 lần, được cho nhằm cứu vãn chiến dịch tranh cử của Paxton. Trong suốt thời gian đó, ông liên tục chế giễu Talarico, gọi ông là “Talafreako” và so sánh ông với Alfred Neuman, nhân vật có hàm răng thưa nổi tiếng trên tạp chí châm biếm Mad Magazine.

Tuy nhiên, Talarico vẫn dẫn trước đối thủ trong các cuộc thăm dò dư luận suốt phần lớn thời gian tranh cử.

Những người thân cận với Talarico thường dùng một từ để mô tả ông: kỷ luật.

“Ông ấy là ứng viên có tính kỷ luật cao nhất trong số tất cả những người tranh cử mà tôi từng gặp”, Cliff Walker, đồng sáng lập công ty truyền thông Seeker Strategies, nhận xét.

Talarico tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị nhà nước tại Đại học Texas ở Austin. Năm 2011, ông làm giáo viên tại một trường trung học cơ sở ở San Antonio và sau đó lấy bằng thạc sĩ giáo dục tại Đại học Harvard.

Talarico bước chân vào chính trường năm 2018 với tư cách nghị sĩ Hạ viện bang Texas. Trong suốt 4 nhiệm kỳ tại Hạ viện Texas, giáo dục đã trở thành vấn đề trọng tâm của ông. Tuy nhiên, ông dần nhận ra rằng đói nghèo và hệ thống kinh tế bất bình đẳng mới là nguyên nhân gây bất cập trong hệ thống giáo dục.

“Ông ấy thực sự là người tốt”, Jon Rosenthal, người vừa đắc cử chức ủy viên ngành đường sắt bang Texas, nhận xét. Ông cho biết Talarico đã xây dựng được sự ủng hộ lưỡng đảng trong Hạ viện bằng cách thông qua một loạt dự luật.

“Khi một nghị sĩ đảng Dân chủ muốn thông qua bất kỳ dự luật nào tại Texas, chúng tôi phải có được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa”, Rosenthal nói.

Thử thách đối với Talarico trong thời gian tới là liệu ông có thể tiếp tục giữ vững những nguyên tắc khi đảm nhiệm chức vụ hay không.

“Khi còn đứng ngoài bộ máy quyền lực, việc chỉ trích mọi thứ rất dễ dàng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chính bạn nắm quyền?”, Eric McDaniel, giáo sư chính trị học tại Đại học Texas-Austin, đặt câu hỏi.

Ông James Talarico phát biểu sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chuyển xanh sau 38 năm

Theo Guardian, lần gần nhất đảng Dân chủ giành được ghế thượng nghị sĩ tại Texas là vào năm 1988, khi Lloyd Bentsen đắc cử, một năm trước khi Talarico chào đời.

Xét trên bàn cờ chiến lược, đây là bang lớn thứ hai nước Mỹ về cả quy mô dân số lẫn tiềm lực kinh tế. Với 40 phiếu đại cử tri (chỉ đứng sau California) trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, Texas được xem là "lá chắn sống còn" định đoạt cục diện cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.

James Talarico ăn mừng cùng những người ủng hộ hôm thứ Ba. Ảnh: WSJ.

Vì vậy, “cơn địa chấn” mới đây có thể buộc các chiến lược gia phải vẽ lại toàn bộ đường đi nước bước trong tương lai.

Theo Politico, Texas không còn là "thành trì" kiên cố mặc định của đảng Cộng hòa.

“Giờ đây, các 'bang chiến trường' (có kết quả bầu cử sít sao) ngày càng nhiều”, hạ nghị sĩ Brendan Boyle (đảng Dân chủ, bang Pennsylvania), người sắp đảm nhiệm vị trí chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, nhận định.

Theo Maritza Garcia, nữ sinh viên luật 26 tuổi, Texas thường được xem là một "bang đỏ" lớn.

"Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy người dân ở đây có nhiều quan điểm ôn hòa”, Maritza Garcia cho hay.

“Những lời lẽ thù hận đã khiến mọi người nhận ra họ cần tình yêu thương và lòng trắc ẩn”, cô nói thêm. “Khi người ta công bố Talarico là người chiến thắng, tôi thực sự rất vui”.