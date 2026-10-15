Người Đông Nam Á đang du lịch ở đâu?

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý III, Phú Quốc (An Giang) dẫn đầu danh sách 5 điểm đến mới nổi nổi bật nhất Đông Nam Á, ghi nhận mức tăng trưởng lượt tìm kiếm tại cả 5 quốc gia được theo dõi, gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Kết quả này đưa đảo ngọc trở thành điểm sáng của du lịch khu vực trong bối cảnh địa phương đang chuẩn bị đăng cai Hội nghị APEC 2027.

Tại thị trường Việt Nam, Phú Quốc cũng xếp thứ 2 trong nhóm điểm đến nội địa có tốc độ tăng trưởng nổi bật xét về lượng tìm kiếm trên Traveloka, bên cạnh Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột. Trong đó, Vinh là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Việc đồng thời góp mặt trong danh sách điểm đến mới nổi của khu vực và nhóm điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh cho thấy sức hút của Phú Quốc trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Khách Việt khám phá Bangkok Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Trong danh sách điểm đến quốc tế được du khách Việt quan tâm, Hàng Châu (Trung Quốc) đứng đầu nhờ các đường bay thẳng mới được khai thác trong năm. Các điểm đến còn lại trong top 5 gồm Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), Manila (Philippines), London (Anh) và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc).

Nhu cầu tìm kiếm điểm đến của du khách trong quý này khá đa dạng. Lượng tìm kiếm của du khách Việt Nam về New York (Mỹ) tăng hơn 150% so với cùng kỳ.

Quý III cũng ghi nhận nhu cầu gia tăng đối với những chuyến đi gắn với niềm tin tôn giáo và giá trị di sản. Với du khách Việt Nam, Luang Prabang (Lào) ghi nhận lượng đặt chỗ tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Cố đô này nổi tiếng với kiến trúc lịch sử và những ngôi chùa Phật giáo cổ kính như Wat Xieng Thong. Sự gia tăng các chuyến bay kết nối góp phần thúc đẩy nhu cầu đến điểm đến di sản này.

Trong khi đó, tại một số thị trường Đông Nam Á được Traveloka theo dõi đồng thời, du khách Indonesia có xu hướng chuyển đổi du lịch theo đường hàng không sang đường bộ. 4/5 điểm đến nội địa tăng trưởng mạnh nhất của Indonesia nằm trong tầm lái xe như Wonosobo (cao nguyên Dieng), Magelang (Borobudur), Pangandaran và Sukabumi.

Du khách Malaysia lại có sự quan tâm lớn đến Thành Đô (Trung Quốc) và Chiang Mai (Thái Lan), đồng thời cũng có lượng lớn lựa chọn Phú Quốc, London (Anh) và Thượng Hải (Trung Quốc).

Du khách Singapore thường chọn những điểm đến quen thuộc ở Đông Á, trong đó Jeju (Hàn Quốc), Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc) và Seoul (Hàn Quốc) nằm trong top 5 được yêu thích nhất.

Sau cùng, du khách Thái Lan đang đổ xô đến Trung Quốc và họ thường đi theo đoàn. Thành phố Trùng Khánh đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế của người Thái nhờ các chuyến bay thẳng mới giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.