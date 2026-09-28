Người đi xe ngã nhào xuống dòng nước đục ngầu vì triều cường

Cảnh Cần Thơ ngập trong giờ cao điểm vì triều cường Sáng 28/9, triều cường khiến nhiều tuyến đường tại phường Bình Thủy (Cần Thơ) ngập sâu ngay đầu tuần. Người dân buộc dùng phao, dắt xe và cõng trẻ để di chuyển qua vùng nước.

Chiều 28/9, nhiều tuyến đường tại TP Cần Thơ vẫn ghi nhận tình trạng ngập nước do triều cường. Sáng cùng ngày, nước ngập đến đầu gối tại một số tuyến đường trọng điểm bao gồm Nguyễn Truyền Thanh, Cách Mạng Tháng 8, khu vực gần cầu Bình Thủy (phường Bình Thủy), đúng thời điểm người dân bắt đầu ngày làm việc và học sinh đến trường, gây khó khăn khi di chuyển. Ảnh: Khánh Duy.

Anh Thái Hoàng (ngụ Cần Thơ) cho biết mực nước đến nửa bánh xe máy tại một số tuyến đường thuộc phường Bình Thủy gây khó trong việc đưa con đến trường. Anh phải di chuyển chậm để tránh văng nước vào quần áo của con. Ảnh chụp tại đường Cách Mạng Tháng 8 sáng 28/9. Ảnh: Trung Phạm.

Người dân sống tại một con hẻm ở phường Bình Thủy đưa con đến trường bằng thuyền phao. Ảnh chụp trưa 28/9. Ảnh: Khánh Duy.

Trước bối cảnh triều cường liên tục dâng cao, ông Triệu Thành Văn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy (phân hiệu 2), cho biết giờ học được lùi đến 8h trong những ngày triều cường lớn để thuận tiện phụ huynh đưa học sinh đến lớp. Trường huy động giáo viên, nhân viên hỗ trợ học sinh và tận dụng xe đẩy, xe vận chuyển đồ ăn để đưa các em qua chỗ ngập. Ảnh: Trung Phạm.

Mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,23 m vào khoảng 5h30 sáng 28/9, cao hơn báo động III 0,23 m. Tối cùng ngày, mực nước quay lại chu kỳ tăng và lên nhanh ở mức báo động I. Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, thủy triều dự kiến đạt đỉnh vào ngày 29/9. Ảnh: Khánh Duy.

Vào ngày 26/9, khi triều cường dâng kết hợp mưa lớn, việc di chuyển tại đường Cách Mạng Tháng Tám tương đối khó khăn. Một số người loạng choạng khi thăng bằng giữa dòng nước rồi ngã nhào khi cố chạy xe qua. Thanh niên và cán bộ phường xuống đường, dựng xe và hỗ trợ người dân. Ảnh: Đoàn phường Bình Thủy.

Trong những ngày triều đạt đỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân ở khu vực thấp được khuyến cáo hạn chế đi qua những đoạn đường ngập sâu, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Các phương tiện di chuyển qua vùng nước sâu có thể chết máy, mất thăng bằng; người đi xe máy cũng khó quan sát mặt đường và các hố, đoạn đường bị che khuất dưới nước. Ảnh: Khánh Duy.

Không chỉ riêng Bình Thủy, nhiều khu vực khác của Cần Thơ cũng được cảnh báo ngập trong những ngày triều đạt đỉnh. Nguyên nhân bắt nguồn từ đợt triều cường diễn ra đồng thời với lũ đầu nguồn và mưa tại chỗ, khiến khả năng tiêu thoát nước ở những vùng thấp bị hạn chế. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam dự báo vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ngập úng cao trong khoảng 29/9-1/10. Ảnh: Trung Phạm.