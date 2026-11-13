Người đi xe máy có thể bị phạt tới 6 triệu đồng vì lỗi này

Sau một thời gian chấp hành nghiêm quy định khi hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào hoạt động, thời gian gần đây, tình trạng xe máy di chuyển trên vỉa hè lại xuất hiện phổ biến, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Nhiều người giải thích việc leo vỉa hè là để tránh ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển và kịp giờ đến cơ quan, trường học. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm giao thông có mức xử phạt khá cao, kèm theo hình thức trừ điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, với hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, hành vi vi phạm còn có thể bị ghi nhận và xử phạt nguội.

Theo khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè, trừ trường hợp đi qua vỉa hè để vào nhà hoặc cơ quan, sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

"7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan;

..."

Không chỉ bị phạt tiền, người điều khiển xe máy có hành vi đi trên vỉa hè còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm tại điểm a khoản 7 Điều này bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

"13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 3; khoản 5; điểm b, điểm c, điểm d khoản 6; điểm a khoản 7 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm;"

Như vậy, người điều khiển xe máy có hành vi đi trên vỉa hè sẽ phải chịu đồng thời hai hình thức xử lý: phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Vì vậy, dù với lý do tránh ùn tắc, vượt đèn đỏ hay rút ngắn thời gian di chuyển, người điều khiển xe máy vẫn không được phép tùy tiện đi lên vỉa hè. Trong bối cảnh hệ thống camera giám sát giao thông ngày càng được triển khai rộng rãi, các hành vi vi phạm có thể bị ghi nhận và xử lý qua hình thức phạt nguội.

Để tránh bị xử phạt, đồng thời bảo đảm an toàn cho người đi bộ và các phương tiện khác, người điều khiển xe máy cần tuân thủ quy định về phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.