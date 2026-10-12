Người đi xe máy chặn đầu, bóp mũi rồi hành hung tài xế ô tô

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đi xe máy dừng trước đầu ô tô trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, TP. Hà Nội, sau đó xảy ra xô xát với tài xế.

Quá trình xô xát, người điều khiển xe máy đã có hành vi chửi bới, bóp mũi rồi hành hung tài xế ô tô. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi clip được đăng tải.

Ông L.X.H. có hành vi chặn đầu, bóp mũi rồi hành hung tài xế ô tô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương xác minh, làm việc với ông L.X.H. (SN 1972, trú tại xã Thuận An) để làm rõ các tình tiết liên quan.

Theo lời khai ban đầu, ông H. cho rằng ô tô phía sau chèn ép khi ông xin đường chuyển hướng nên đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô và xảy ra lời qua tiếng lại với tài xế. Ông H. thừa nhận đã dùng tay bóp mũi và tát người điều khiển ô tô.

Hiện, Công an xã Thuận An tiếp tục xác minh vụ việc, củng cố thông tin để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.