Người đi khám bệnh cần biết tính năng này trên VneID

Người dân có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID thay thế cho sổ khám bệnh bằng giấy tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân trên toàn quốc. Ảnh: Quang Nam.

Theo Quyết định 2733/QĐ-BYT, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID. Việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID được áp dụng tại tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

5 bước sử dụng khi đi khám

Để sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID, trước hết người dân cần cài đặt ứng dụng VNeID, thực hiện xác thực định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế nếu có.

Sau khi đăng nhập VNeID, người dân truy cập ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử", đọc các điều khoản và nhấn "Đồng ý sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID".

Người dùng cần bổ sung đầy đủ các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và những thông tin y tế cơ bản theo yêu cầu.

Khi đi khám, chữa bệnh, nếu đã có Sổ sức khỏe điện tử VNeID, người dân có thể xuất trình Sổ sức khỏe VNeID thay cho sổ giấy.

Người dân có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID thay sổ giấy khi đi khám. Ảnh: Đinh Hà.

Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ và nhân viên y tế sử dụng thông tin trong Sổ sức khỏe VNeID của người bệnh để khai thác thông tin hành chính, đồng thời hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị.

Đáng chú ý, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các thông tin trên VNeID có giá trị như thông tin trên bản giấy. Những thông tin này gồm thông tin cá nhân, số định danh công dân, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, lịch sử khám, chữa bệnh, phiếu hẹn khám lại và giấy chuyển tuyến trên ứng dụng VNeID.

Sau khi kết thúc quá trình khám, chữa bệnh, bác sĩ và nhân viên y tế ghi nhận các thông tin tóm tắt về quá trình khám, chữa bệnh trên hệ thống phần mềm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Dữ liệu sau đó được liên thông lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế để tiếp tục hiển thị trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID.

Việc cập nhật và liên thông dữ liệu giúp thông tin khám, chữa bệnh được lưu giữ, phục vụ cho những lần khám, chữa bệnh tiếp theo.

Không chỉ lưu lịch sử khám chữa bệnh, Sổ sức khỏe điện tử VNeID còn hiển thị thông tin BHYT, phiếu hẹn khám lại và giấy chuyển tuyến của người dân. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Bộ Y tế cũng lưu ý người dân cần đăng xuất tài khoản VNeID trước khi thay đổi thiết bị nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin sức khỏe.

Ai được truy cập thông tin sức khỏe trên VNeID?

Theo Bộ Y tế, thông tin sức khỏe cá nhân trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID được bảo mật như các thông tin khác trên ứng dụng VNeID.

Trong quá trình khám, chữa bệnh, bác sĩ điều trị và nhân viên y tế được truy cập, sử dụng thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID của người bệnh để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Đối với người phụ thuộc không thể tự quản lý Sổ sức khỏe điện tử VNeID, người giám hộ, người nuôi dưỡng chính hoặc người đại diện hợp pháp được quản lý Sổ sức khỏe điện tử VNeID của người phụ thuộc.

Nhóm người phụ thuộc này gồm trẻ em, người già, người khuyết tật và người đang trong tình trạng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế là "Bên kiểm soát" đối với dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử VNeID. Việc chia sẻ dữ liệu sức khỏe trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID phải được sự đồng ý của Bộ Y tế.

Việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID hướng tới hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất, giúp người dân thuận tiện hơn khi xuất trình thông tin, đồng thời hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh khai thác dữ liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe.