Người đi đầu trong phát triển kinh tế ở bản vùng biên Hoàng Liên Sơn

Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, ông còn tích cực vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Ông còn là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng bản làng vùng biên ngày càng ổn định, phát triển.

Làm trước để bà con tin và làm theo

Từng đảm nhiệm cương vị trưởng bản hơn 10 năm, ông Lừu A Vần hiểu rõ những khó khăn trong đời sống của người dân, nhất là tập quán sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm và điều kiện phát triển kinh tế. Bởi vậy, khi vận động bà con vươn lên thoát nghèo, ông luôn xác định bản thân và gia đình phải là người đi đầu, làm trước để tạo niềm tin, sức thuyết phục.

Ông Lừu A Vần cùng mọi người chăm sóc vườn chè của gia đình.

Với suy nghĩ ấy, ông tích cực khai thác tiềm năng đất đai, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Trong giai đoạn 2024-2025, gia đình ông trồng 2 ha dong riềng, cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi năm; đồng thời đầu tư xây dựng 3 ao nuôi cá nước lạnh. Đây không chỉ là hướng phát triển kinh tế của gia đình mà còn là mô hình thực tế để bà con trong bản tham quan, học hỏi, từng bước thay đổi phương thức sản xuất.

Từ hiệu quả bước đầu, ông Vần thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống và vận động các hộ có điều kiện mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Ông đặc biệt quan tâm đến những gia đình còn khó khăn, hộ mới bắt đầu làm kinh tế, sẵn sàng giúp đỡ để bà con có thêm điều kiện phát triển sinh kế.

Ông Lừu A Vần hướng dẫn người dân trong bản cách chăm sóc cây chè để cho năng suất cao.

Nhờ sự vận động, hướng dẫn của ông cùng với sự hỗ trợ của địa phương, đến nay trong bản đã có 4 hộ phát triển mô hình nuôi cá nước lạnh, thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng mỗi hộ mỗi năm. Kết quả này có sự hỗ trợ không nhỏ của ông Vần trong việc hướng dẫn bà con đúng cách, chia sẻ kinh nghiệm và mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, việc nâng cao thu nhập trên chính mảnh đất quê hương.

Anh Lừu A Dia, một trong những hộ trồng chè được ông Vần hỗ trợ phát triển kinh tế, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc chè nên cũng còn băn khoăn khi bắt tay vào làm. Được ông Vần động viên, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, gia đình tôi có thêm tự tin để phát triển sản xuất. Ông thường xuyên hỏi thăm tình hình cây trồng, hướng dẫn cách chăm sóc để cây sinh trưởng tốt. Nhờ vậy, chúng tôi có thêm động lực, quyết tâm làm ăn, từng bước nâng cao thu nhập cho gia đình”.

Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, ông Vần còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông nhận xây dựng 13 căn nhà cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ, đồng thời tạo việc làm cho 8 lao động trong bản. Việc làm ấy vừa góp phần giúp các gia đình khó khăn có nơi ở ổn định, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Tích cực tuyên truyền pháp luật, giữ bình yên bản làng

Ông Lừu A Vần luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào địa phương, ông thường xuyên đến từng hộ gia đình, gặp gỡ, trao đổi, giải thích để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của bản.

Ông Lừu A Vần chăm sóc cây mắc ca trồng xen chè.

Ông Vần tâm sự: “Trong các cuộc họp bản, buổi sinh hoạt cộng đồng, tôi luôn phối hợp với bí thư chi bộ, ban quản lý bản và các đoàn thể tuyên truyền những nội dung thiết thực, gắn với đời sống hằng ngày. Từ việc giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành quy định về cư trú, thực hiện nghĩa vụ công dân đến vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông đều kiên trì giải thích để bà con hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình”.

Đặc biệt, ông thường xuyên phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng trên địa bàn triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Cùng với lực lượng an ninh ở bản, ông tham gia tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, không để các vụ việc nhỏ trở thành mâu thuẫn phức tạp. Bên cạnh đó, ông còn tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng. Những việc làm kiên trì, gần gũi ấy góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Ông Lừu A Vần hướng dẫn người dân cách cắt tỉa để cây chè cho ra búp.

Anh Giàng Văn Dình, Bí thư Chi bộ bản Hoàng Liên Sơn, cho biết: “Ông Lừu A Vần là người có tinh thần trách nhiệm, luôn gương mẫu trong mọi phong trào của bản. Từ phát triển kinh tế gia đình đến vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng chí đều tích cực đi đầu. Đặc biệt, ông Vần rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các hộ khó khăn về giống, kỹ thuật, vận động bà con phát triển những mô hình kinh tế phù hợp. Trong công tác tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự, đồng chí luôn phối hợp chặt chẽ với chi bộ và ban quản lý bản, được bà con tin tưởng, đồng tình hưởng ứng”.

Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự, ông Vần còn tích cực vận động người dân tham gia các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm sản xuất; khuyến khích bà con tham gia lớp xóa mù chữ, lớp sửa chữa máy nông nghiệp và các lớp hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến chè. Ông cũng quan tâm vận động người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ mang thai đi khám sức khỏe định kỳ; cùng những người có uy tín trong xã tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Lừu A Vần (giữa) thường xuyên đến các hộ dân trong bản để vận động, tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế.

Với ông Lừu A Vần, được bà con tin tưởng không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm. Bởi vậy, dù không còn giữ cương vị trưởng bản, ông vẫn luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong các phong trào ở địa phương. Từ những việc làm bình dị, thiết thực, ông đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào vùng biên: kinh tế từng bước phát triển, nhận thức pháp luật được nâng lên, tình đoàn kết trong cộng đồng ngày càng bền chặt.

Những đóng góp của ông Lừu A Vần là minh chứng cho vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, ông đã trở thành điểm tựa để bà con tin tưởng, học tập, cùng nhau xây dựng bản Hoàng Liên Sơn ngày càng no ấm, bình yên, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.