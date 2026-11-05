Người đi bộ bị tông tử vong trên cao tốc, Cục CSGT nói gì về trách nhiệm của tài xế?

Ngày 5/11/2026, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đưa ra phân tích ban đầu về trách nhiệm của người điều khiển ô tô trong vụ tai nạn khiến một người đi bộ tử vong trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa phận Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ theo quy định.

Người đi bộ chạy băng qua cao tốc, bị ô tô tông tử vong

Trước đó, vào khoảng 6h56 ngày 2/11/2026, tại Km192+300 tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, hướng từ Nghệ An đi Hà Nội, đoạn thuộc xã Hồng Vân, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô con và người đi bộ.

Vụ va chạm khiến người đi bộ tử vong.

Theo Cục CSGT, đây không phải lần đầu tiên trên tuyến cao tốc này xuất hiện tình trạng người đi bộ tự ý chạy băng qua đường, gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện đang lưu thông.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người đi bộ không được đi vào đường cao tốc, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hành vi tự ý đi bộ hoặc chạy cắt ngang cao tốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Đánh giá sơ bộ về vụ việc, Cục CSGT cho rằng, nếu xác định đây là vụ tai nạn giao thông, không phải vụ tự tử hoặc vụ việc có tính chất khác, thì nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả có thể xuất phát từ hành vi người đi bộ chạy băng ngang cao tốc.

Theo cơ quan này, hành vi trên vi phạm khoản 3 Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với tài xế ô tô con, dữ liệu camera hành trình cho thấy phương tiện đang di chuyển với tốc độ khoảng 90 km/h, đúng làn đường cho phép.

Theo thông tin đánh giá ban đầu của Cục CSGT, người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe, không vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; ô tô bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT nhận định, nếu kết quả điều tra xác định người lái xe không thể lường trước hoặc không buộc phải lường trước hậu quả xảy ra, vụ việc có thể được xem xét là sự kiện bất ngờ theo quy định pháp luật hình sự.

Trong trường hợp được xác định là sự kiện bất ngờ, tài xế có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với trách nhiệm bồi thường dân sự, nếu vụ việc được xác định thuộc trường hợp bất khả kháng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật, người điều khiển phương tiện cũng có thể được xem xét không phải bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu của Cục CSGT. Việc xác định lỗi, trách nhiệm hình sự và nghĩa vụ bồi thường cụ thể phải căn cứ kết quả điều tra cùng các quy định pháp luật liên quan.

Hiện, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ theo quy định.

Người đàn ông chạy băng qua đường cao tốc bị ô tô tông tử vong (ảnh cắt từ clip).

Đề xuất làm rõ trách nhiệm khi người đi bộ vào cao tốc gây tai nạn

Cục CSGT cho biết đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, cơ quan này dự kiến tập trung làm rõ các quy tắc giao thông về nhường đường và trách nhiệm pháp lý khi người hoặc phương tiện bị cấm đi vào đường cao tốc gây ra tai nạn.

Theo định hướng đang được nghiên cứu, cần làm rõ trách nhiệm của người đi bộ, người điều khiển phương tiện thuộc diện bị cấm đi vào cao tốc khi xảy ra tai nạn.

Đồng thời, các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn người lái xe cố ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, cũng cần được xem xét cụ thể.

Đây mới là nội dung đang được nghiên cứu, chưa phải quy định pháp luật đã được sửa đổi hoặc chính thức áp dụng.

Cục CSGT tiếp tục cảnh báo tình trạng người đi bộ tự ý đi vào, băng qua đường cao tốc có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.