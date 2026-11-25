Tối 24/11 theo giờ địa phương, tức sáng 25/11 giờ Việt Nam, Jennifer Barreto đăng quang Miss Universe 2026 ngay trên quê hương, trở thành người đẹp Puerto Rico thứ 6 giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ.

Jennifer Barreto trong giây phút đăng quang. Ảnh: MUO

Trước cuộc thi trong nước hồi tháng 6, cô chưa từng dự thi sắc đẹp lần nào. Hành trình của tân Hoa hậu Hoàn vũ vì vậy khác hẳn phần lớn các thí sinh, vốn được đào tạo bài bản qua nhiều cuộc thi trước khi bước lên sân khấu quốc tế.

Jennifer Barreto trong phần thi áo tắm và dạ hội. Ảnh: MUO

Tân Miss Universe 2026 Jennifer Barreto: Từ chưa từng trình diễn đến vương miện

Jennifer Barreto tên khai sinh là Jennifer Abreu Mora, sinh ngày 17/12/1998 tại Mayagüez. Theo El País (Colombia), cô lớn lên giữa các đô thị Isabela, San Sebastián và Aguadilla ở miền Tây Puerto Rico. Jennifer Barreto cao 1,82m, thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, thích đọc sách. Bóng chuyền từng là ước mơ của cô. Jennifer Barreto chơi môn này từ năm 6 tuổi và mong trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Một chấn thương vai phải phẫu thuật đã khiến cô lỡ cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi cô là "La Barreto" (nàng Barreto - PV).

Cô là người phụ nữ đã kết hôn đầu tiên và người mẹ đầu tiên đăng quang Miss Universe. Ảnh: IGNV

Ngày 25/6, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2026 tại Caguas. Chủ đề Jennifer Barreto theo đuổi suốt cuộc thi là "di sản". Cô là người phụ nữ đã kết hôn đầu tiên và là người mẹ thứ 2 giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico, sau Jennifer Colón năm 2024. Thành tích này có được sau khi Miss Universe bỏ quy định cấm phụ nữ đã kết hôn và làm mẹ dự thi, áp dụng từ năm 2023.

Thân hình bốc lửa của Miss Universe 2026 Jennifer Barreto:

Với tư cách hoa hậu nước chủ nhà, Jennifer Barreto chịu áp lực riêng. Trong suốt cuộc thi, cô mong khán giả ghi nhận sự chuẩn bị của mình, thay vì nghĩ cô đi tiếp chỉ vì đại diện cho nước tổ chức. Ở đêm chung kết, Jennifer Barreto lần lượt vượt qua vòng Top 30, Top 12, Top 5 rồi đăng quang.

Cô cao 1,82m, từng chơi bóng chuyền từ năm 6 tuổi nhưng lỡ đội tuyển quốc gia vì chấn thương vai. Ảnh: IGNV

Người mẹ, người vợ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2026

Jennifer Barreto kết hôn với Yan Carlos Barreto Calderón, Trung sĩ Lục quân Mỹ quê ở Isabela. Cặp đôi có con gái Penélope, sinh năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn với Hola sau khi đăng quang trong nước, cô kể chồng và con là những cổ động viên lớn nhất của mình. Chồng cô ủng hộ cô hết mình, còn bé Penélope coi mẹ là một nàng công chúa.

Jennifer Barreto và con gái. Ảnh: IGNV

Sau khi sinh con, Jennifer Barreto từng trải qua giai đoạn khó khăn và chủ động tìm đến chuyên gia hỗ trợ. Trải nghiệm đó thôi thúc cô học sâu hơn về tâm lý học và dành nhiều tâm huyết cho sức khỏe tinh thần. Jennifer Barreto quan niệm làm vợ, làm mẹ, là phụ nữ và là người làm chuyên môn đều là những vai trò xứng đáng có không gian riêng.

Hành trình giảm 32kg và những lời chê

Để sẵn sàng cho đấu trường nhan sắc, Jennifer Barreto dành khoảng 1 năm thay đổi lối sống, với mục tiêu giảm khoảng 32kg. Thực đơn chủ yếu của cô gồm khoai lang ruột vàng và thịt gà tây xay. Cô từng đùa rằng mình ăn món này nhiều đến mức không muốn nhìn thấy khoai lang nữa. Jennifer Barreto thừa nhận quá trình này đòi hỏi rất nhiều kỷ luật nhưng vẫn phải giữ được tình yêu với cơ thể mình.

Sau khi đăng quang trong nước, cô nhận không ít bình luận trái chiều về sự thay đổi ngoại hình. Người đẹp cho rằng điều quan trọng là kiểm soát cảm xúc để không bị những lời bàn tán chi phối.

Vẻ đẹp sắc sảo của tân Miss Universe 2026 thắng trên sân nhà. Ảnh: IGNV

Sứ mệnh của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2026

Ngay từ khi đăng quang trong nước, Jennifer Barreto đã xác định rõ hướng đi. "Hôm nay tôi đội vương miện nhưng điều thực sự đại diện là một sứ mệnh", cô viết. Cô muốn dùng danh hiệu để lên tiếng về sức khỏe tinh thần, phòng chống bạo lực gia đình, lạm dụng chất gây nghiện và chăm lo phúc lợi xã hội. Cô còn là tình nguyện viên của Hiệp hội Tiểu đường Nhi khoa Puerto Rico, hỗ trợ trẻ em và gia đình có con mắc bệnh.

Sứ mệnh ấy hiện rõ trong phần ứng xử ở đêm chung kết. Khi được hỏi về giá trị con người không được đánh mất trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Jennifer Barreto nhấn mạnh việc dùng công nghệ có trách nhiệm và không để nó thay thế những giá trị làm nên con người. Ở câu hỏi chung về điều thế giới cần nhất ở các nhà lãnh đạo, cô trả lời: "Tôi tin rằng thế giới cần những nhà lãnh đạo biết đồng cảm". Theo Hola, Jennifer Barreto cho rằng người lãnh đạo phải làm gương và lắng nghe cộng đồng mình đại diện.

Thông điệp cô gửi tới phụ nữ cũng xuất phát từ chính câu chuyện của mình: Hãy tin vào bản thân, xây dựng một bản sắc vững vàng đến mức không ai có thể thay đổi, không ép mình vào một khuôn mẫu và trân trọng mọi khía cạnh của con người mình.

Jennifer Barreto trình diễn trang phục dạ hội ở Top 12:

Video: MUO

Theo: Hola, El Heraldo, El País, El Comercio