Người đẹp vừa đăng quang hoa hậu chuyển giới toàn cầu

Vượt qua 26 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, Lo Colby vừa đăng quang Miss International Queen 2026, được tổ chức tại Thái Lan tối 19/9. Đại diện Mỹ trở thành hoa hậu thứ 20 của cuộc thi, đồng thời giúp Mỹ có hai năm liên tiếp giành vương miện, sau Midori Monét (đăng quang năm 2025). Trong cuộc thi, Lo Colby cũng đoạt giải phụ Người đẹp tài năng.

Lo Colby ngay từ đầu được cho là ứng viên sáng giá ở cuộc thi, với ngoại hình ấn tượng, kỹ năng trình diễn được đánh giá tốt. Trước khi tham gia đấu trường quốc tế, cô từng đăng quang đẹp từng đăng quang Miss International Queen USA 2026. Xuyên suốt hành trình ở các sân chơi sắc đẹp, Lo Colby lan tỏa thông điệp về cơ hội nghề nghiệp, bình đẳng kinh tế và quyền được nhìn nhận bằng năng lực cho người chuyển giới.

Colby muốn nhiệm kỳ của mình sẽ tập trung vào việc trao quyền kinh tế cho cộng đồng người chuyển giới. "Phụ nữ chuyển giới thường phải đối mặt với nhiều trở ngại trong công việc và bất bất bình đẳng về tiền lương. Tôi biết cảm giác bị phán xét khi bước vào một căn phòng trước cả khi bạn cất lời. Sự kiên cường, lòng thấu cảm và khả năng thích ứng của chúng ta là những thế mạnh mà người khác không nên đánh giá thấp", nàng hậu chia sẻ.

Lo Colby đang phát triển chương trình “Negotiate Your Narrative”, khóa học miễn phí hướng dẫn kỹ năng thương lượng lương và phát triển nghề nghiệp cho cộng đồng LGBTQ+. Colby khẳng định rào cản với người chuyển giới không chỉ nằm ở định kiến mà còn ở cơ hội việc làm, thu nhập và sự thăng tiến. Vì vậy trong nhiệm kỳ, cô muốn kết nối tổ chức cộng đồng với doanh nghiệp để mở thêm cơ hội cho những người trong cộng đồng.

Lo Colby hiện 34 tuổi, là người Mỹ gốc Thái, sinh ra tại Hawaii và hiện sống ở Los Angeles. Cô được biết đến với tư cách một nhà sáng tạo nội dung chuyên về làm đẹp và chăm sóc da trên mạng xã hội. Trang cá nhân của Colby hiện thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi, nơi cô chia sẻ các kiến thức và trải nghiệm về làm đẹp, mỹ phẩm. Thời gian rảnh rỗi, người đẹp đi du lịch, nghỉ dưỡng hay gặp gỡ bạn bè. Ngoài công việc sáng tạo nội dung, cô cũng là một nghệ sĩ drag queen.

Colby từng chuyển tới Los Angeles với mục tiêu trở thành drag queen chuyên nghiệp tại West Hollywood, sau đó tìm được cộng đồng mà cô xem như gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, nàng hậu tiết lộ từng trải qua giai đoạn rất khó khăn. Nghệ thuật biểu diễn dần trở thành công việc, nguồn động lực để cô xây dựng lại cuộc sống lành mạnh.

Lo Colby khá chăm chút cho sự xuất hiện của bản thân mỗi lần xuất hiện. Đời thường, hoa hậu chuyển giới cũng chuộng phong cách trang điểm đậm, diện những thiết kế cá tính, nổi bật.