Người đẹp VTV sở hữu vòng eo nhỏ khó tin chỉ 55cm, chăm diện bikini khoe dáng cực nóng bỏng

Hoàng Hải Thu sinh năm 1995, quê gốc Hà Nội, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt to, sống mũi cao, nụ cười tươi cùng làn da trắng sáng. Bên cạnh vẻ ngoài ngọt ngào, người đẹp còn gây ấn tượng bởi vóc dáng thanh mảnh, vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài. Đặc biệt, số đo vòng eo khoảng 55cm từng được cô tiết lộ khiến nhiều người chú ý.

Từng học Đại học Phòng cháy chữa cháy, tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Hoàng Hải Thu từng theo học Đại học Phòng cháy chữa cháy. Thời sinh viên, cô có thành tích học tập đáng chú ý khi giành giải Nhì Olympic tiếng Anh cấp trường, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ và phong trào.

Năm 2017, người đẹp thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt Top 45 chung cuộc và giành giải Người đẹp Tài năng. Hai năm sau, cô tiếp tục tham gia Miss World Vietnam 2019 và được trao danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất.

Sau những cuộc thi nhan sắc, Hoàng Hải Thu chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như Lựa chọn số phận, Bão ngầm và Chúng ta phải hạnh phúc. Những lần xuất hiện trên màn ảnh giúp cô được khán giả biết đến nhiều hơn.

Vòng eo 55cm cùng phong cách thời trang quyến rũ

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hoàng Hải Thu còn thu hút sự quan tâm bởi phong cách thời trang đa dạng. Khi xuất hiện trong những bộ ảnh áo tắm, cô tự tin khoe vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và đôi chân dài. Người đẹp cũng thường lựa chọn những thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ để tôn lợi thế hình thể. Trong những dịp khác, cô lại theo đuổi hình ảnh thanh lịch, quý phái với trang phục chỉn chu và phụ kiện sang trọng.

Để duy trì vóc dáng, Hoàng Hải Thu chú trọng vận động và rèn luyện thể chất. Cô từng chia sẻ việc tập gym, pilates, golf và võ thuật. Việc kết hợp nhiều bộ môn giúp người đẹp duy trì lối sống năng động, đồng thời giữ gìn sự dẻo dai và hình thể săn chắc.

Bên cạnh sở thích làm đẹp và thời trang, nữ diễn viên còn thường xuyên đi du lịch, chia sẻ những chuyến trải nghiệm trên trang cá nhân. Ngoài nghệ thuật, Hoàng Hải Thu từng thử sức trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ làm đẹp, cho thấy sự đa dạng trong các hoạt động của mình.