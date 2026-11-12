Người đẹp võ thuật Kim Châu khoe hình thể với bikini, lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam

🌹 💃 Xuất sắc lọt top 10 Hoa hậu sau màn thi bikini ấn tượng

Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 kết thúc vừa qua, Nguyễn Thị Kim Châu đã có màn thể hiện nổi bật, ghi dấu ấn với ban giám khảo và khán giả để góp mặt trong Top 10 chung cuộc.

Phần thi bikini ấn tượng của Kim Châu

Một trong những phần thi nhận được nhiều sự quan tâm của người đẹp sinh năm 2006 chính là trình diễn bikini. Sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng 82-67-96 cm, Kim Châu tự tin khoe vóc dáng cân đối, săn chắc và đầy sức sống.

Không sở hữu vẻ đẹp mỏng manh thường thấy, Kim Châu gây ấn tượng với hình thể khỏe khoắn, những đường nét cơ thể rõ ràng cùng thần thái tự tin. Đây cũng là thành quả của quá trình nhiều năm kiên trì tập luyện thể thao, đặc biệt là võ thuật.

Những hình ảnh và khoảnh khắc trình diễn bikini của Kim Châu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng nóng bỏng, phong thái tự nhiên và nguồn năng lượng tích cực mà người đẹp mang đến trên sân khấu.

Người đẹp sở hữu vóc dáng ấn tượng nhờ đam mê thể thao

Đối với Kim Châu, việc được xướng tên vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 là niềm tự hào rất lớn. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn còn những điều có thể làm tốt hơn.

"Đối với em, việc được gọi tên vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 là một niềm tự hào rất lớn. Tuy nhiên, nếu nói đã hoàn toàn hài lòng với thành tích này thì có lẽ là chưa, bởi em biết bản thân vẫn còn nhiều điều có thể làm tốt hơn và những mục tiêu em mong muốn chinh phục”.

“Nhưng hơn cả một thứ hạng, điều ý nghĩa nhất đối với em là đã có cơ hội được đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam – nơi từng là ước mơ của em. Cuộc thi đã giúp em trở nên tự tin hơn, bản lĩnh hơn, biết lắng nghe, đón nhận những góp ý và không ngừng hoàn thiện bản thân", Kim Châu chia sẻ.

💪 🔥 Từ cô gái đam mê Taekwondo đến hành trình chinh phục các cuộc thi nhan sắc

Phía sau vóc dáng săn chắc và vẻ ngoài nữ tính của Kim Châu là một quá trình dài gắn bó với thể thao, đặc biệt là môn Taekwondo.

Kim Châu có nhiều thành tích võ thuật đáng nể

Người đẹp sinh năm 2006 bắt đầu tập luyện Taekwondo từ năm lớp 6. Niềm đam mê võ thuật giúp cô có cơ hội tham gia nhiều giải đấu và giành được những thành tích đáng chú ý như HCV, HCB, HCĐ đối kháng đồng đội cấp thành phố và HCV đối kháng cấp quận. Đáng chú ý, Kim Châu từng được gọi vào đội tuyển Taekwondo TP.HCM.

Không dừng lại ở võ thuật, cô còn trải nghiệm nhiều môn thể thao khác như bóng ném, bóng rổ, đồng thời duy trì tập gym và bơi lội để nâng cao thể lực, giữ gìn vóc dáng.

Cô cũng là gương mặt gây chú ý ở các cuộc thi nhan sắc

Bên cạnh tài năng thể thao, Kim Châu cũng từng bước khẳng định bản thân trên các sân khấu nhan sắc. Năm 2025, cô giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam. Tiếp đó, người đẹp tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026 và có thêm dấu mốc đáng nhớ khi lọt vào Top 10.

Kim Châu cho biết sau cuộc thi, cô sẽ tiếp tục tập trung vào việc học tập, trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng và tích lũy thêm những trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, thể thao vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người đẹp. Cô mong muốn duy trì thói quen tập luyện, giữ gìn sức khỏe và vóc dáng cân đối, đồng thời tiếp tục phát triển niềm đam mê võ thuật.