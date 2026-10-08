Người đẹp Việt ra sao ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế?

Bán kết Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra vào tối 7/10 tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Emoura Phạm trải qua hai phần trình diễn bikini và dạ hội. Người đẹp diện thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng vươn mình giữa ngọn lửa. Trang phục xuyên thấu với phom đuôi cá, điểm nhấn nằm ở lớp đính kết đỏ ruby, cam lửa và vàng ánh kim. Emoura Phạm trình diễn tự tin, catwalk uyển chuyển.

Với phần thi trình diễn bikini, người đẹp làm chủ sân khấu, tạo dáng linh hoạt và nhiều năng lượng. Emoura Phạm cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm. Người đẹp sinh năm sinh năm 2000 duy trì phong độ ổn định tại cuộc thi năm nay. Theo chuyên trang sắc đẹp Sash Factor, Emoura được dự đoán có thể đạt thành tích tốt ở chung kết MGI 2026.

Trong khi đó, Missosology cũng có bài đăng riêng về Emoura Phạm và dành lời khen cho cô. Trên trang cá nhân, "bông hồng lai" chăm chỉ cập nhật những hình ảnh của cô trong hành trình tại cuộc thi. Cô cho biết xúc động và trân trọng sự ủng hộ, theo dõi từ phía khán giả.

Trước đó, cô từng vướng nghi vấn bị công ty chủ quản ngó lơ, thiếu sự sâu sát, hỗ trợ tại MGI năm nay. Phía Sen Vàng sau đó lên tiếng phủ nhận và cho biết các quyết định liên quan đến Emoura được cân nhắc dựa trên quy định của cuộc thi, lịch trình, điều kiện của thí sinh, nguồn lực của đơn vị và những yếu tố thực tế khác. Bên cạnh đó, đơn vị mong quý khán giả thể hiện sự ủng hộ văn minh, tránh các công kích hay suy diễn gây ảnh hưởng tâm lý của Emoura.

Người đẹp có thời gian ngắn ngủi chuẩn bị cho MGI kể từ sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Tuy nhiên, Emoura nhập cuộc tự tin, chủ động. Trong nhiều tình huống, người đẹp 26 tuổi xử lý bình tĩnh. Đáng chú ý, tại sự kiện Welcome Ceremony & Press Conference thuộc khuôn khổ cuộc thi, cô bị vấp khi bước xuống sân khấu và suýt rơi vương miện. Người đẹp nhanh chóng dùng hai tay để giữ vương miện, sau đó tiếp tục hoàn thiện màn trình diễn.

Emoura đang nhận nhiều kỳ vọng từ fan sắc đẹp Việt tại MGI 2026. Năm ngoái, Yến Nhi không tiến sâu tại cuộc thi này. Với cuộc thi của ông Nawat, ngoài yếu tố vẻ đẹp ngoại hình, kỹ năng trình diễn và ứng xử, tiêu chí sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng như khả năng bán hàng được chú trọng. Song cũng chính vì tiêu chí này, Miss Grand từng không ít lần vấp tranh cãi.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 sẽ diễn ra ngày 10/10 tại Bangkok, Thái Lan. Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California.

An Nhi