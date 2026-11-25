Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như đã giành danh hiệu Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026 (Miss International 2026), khép lại hành trình tranh tài tại đấu trường sắc đẹp diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản.

Trong đêm chung kết ngày 25/11, Khánh Như lần lượt vượt qua các vòng thi để góp mặt trong Top 20, Top 10 và Top 5 thí sinh xuất sắc nhất.

Tại phần thi ứng xử của Top 5, Khánh Như nhận được câu hỏi: “Nếu chỉ được lựa chọn một trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững, bạn nghĩ mình có thể thực hiện được điều gì trên cương vị Hoa hậu Quốc tế?”

Đại diện Việt Nam đã tự tin trả lời bằng tiếng Anh rằng cô lựa chọn Mục tiêu số 4 – Giáo dục có chất lượng, bởi cô tin rằng giáo dục có thể mở ra cơ hội và thay đổi tương lai của mỗi đứa trẻ.

"Nếu phải lựa chọn một mục tiêu, tôi sẽ chọn Mục tiêu Phát triển bền vững số 4 – Giáo dục có chất lượng. Tôi lớn lên trong một gia đình không khá giả, nhưng bố mẹ chưa bao giờ để tôi thiếu cơ hội được học hành. Đó cũng là lý do tôi khởi xướng sáng kiến Digital Wings (Đôi cánh số), nhằm mang những chiếc máy tính thực sự đến với trẻ em ở các khu vực vùng sâu, vùng xa. Tôi hy vọng những chiếc máy tính ấy có thể giúp các em mở ra những cánh cửa mới và mở rộng chân trời tri thức trong thời đại số ngày nay", Khánh Như nói.

Cô cũng bổ sung thêm rằng: "Tôi tin rằng, ở thời điểm hiện tại, giáo dục có chất lượng là mục tiêu tôi lựa chọn. Nhưng trong tương lai, nếu được trao danh hiệu Miss International, tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, hướng tới cả 17 Mục tiêu Phát triển bền vững".

Với kết quả Á hậu 4, Khánh Như tiếp tục nối dài dấu ấn của nhan sắc Việt tại Miss International, sau khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang năm 2024.

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý của Khánh Như là nền tảng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh. Sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM, cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Bên cạnh thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp, Khánh Như có kinh nghiệm làm MC song ngữ, tham gia các hoạt động ngoại khóa và sở hữu nền tảng học tập tốt.

Lê Phương Khánh Như trong phần thi thuyết trình trước khi lọt vào Top 5. Ảnh: FBNV

Miss International (Hoa hậu Quốc tế) là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 tại Long Beach, bang California (Mỹ). Từ năm 1972, Nhật Bản trở thành địa điểm đăng cai chủ yếu của cuộc thi.

Khác với những sân chơi sắc đẹp tập trung nhiều vào ngoại hình và trình diễn, Miss International hướng tới thông điệp thúc đẩy hòa bình, tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa các quốc gia, với tiêu chí lựa chọn những đại diện không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu trí tuệ, khả năng giao tiếp, tinh thần nhân ái và ý thức đóng góp cho cộng đồng. Cuộc thi thường được biết đến với danh hiệu “Đại sứ Sắc đẹp và Hòa bình”.

Top 20 Hoa hậu Quốc tế 2026.

Năm 2026, Miss International bước sang lần tổ chức thứ 64, quy tụ 72 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đại diện tham gia nhiều hoạt động trình diễn trang phục dân tộc, dạ hội, giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và các chương trình cộng đồng trước khi bước vào đêm chung kết tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/11.

Việt Nam từng ghi dấu ấn tại đấu trường này với thành tích Á hậu 3 của Phạm Hồng Thúy Vân năm 2015. Đặc biệt, năm 2024, người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy đã làm nên lịch sử khi trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss International. Thành tích này góp phần nâng cao vị thế của nhan sắc Việt tại cuộc thi, đồng thời tạo thêm kỳ vọng đối với các đại diện tiếp theo.

Năm nay, Việt Nam cử người đẹp Lê Phương Khánh Như tham dự, với mục tiêu tiếp nối dấu ấn của các đại diện đi trước và giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.