Người đẹp Việt Nam Khánh Như đoạt danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Quốc tế 2026. Ảnh: BTC

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026 có sự tham gia của 73 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong chung kết, các thí sinh trải qua các phần thi: đồng diễn, trình diễn dạ hội, ứng xử...

Chung cuộc, người đẹp 26 tuổi Elizaveta Kuznetsova đến từ Moldova đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Moldova có đại diện đăng quang cuộc thi này.

Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về người đẹp các nước Anh, Cộng hòa Czech, Indonesia và Việt Nam.

Người đẹp Elizaveta Kuznetsova đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026. Ảnh: BTC

Top 5 Hoa hậu Quốc tế 2026. Ảnh: BTC

Tân hoa hậu Elizaveta Kuznetsova cao 1,78m, gây ấn tượng với vẻ đẹp khả ái, nhan sắc rực rỡ, phong thái tự tin... Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, có thể giao tiếp bằng tiếng Nga, Anh, Pháp, Romania. Cô đặc biệt quan tâm đến các hoạt động xã hội cộng đồng, trong đó chú trọng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Elizaveta Kuznetsova từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc: Top 40 Hoa hậu Thế giới 2019, Top 25 Hoa hậu Trái đất 2025.

Á hậu 4 Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM và là MC song ngữ. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.