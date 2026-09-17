Người đẹp Việt Nam bị đối thủ vượt mặt ở Miss Grand

Miss Grand International 2026 chính thức diễn ra từ ngày 18/9 đến 10/10 tại Thái Lan, quy tụ nhiều người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Emoura Phạm là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay, nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước ngay trước thời điểm nhập cuộc.

Emoura Phạm là đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2026.

Trước khi các thí sinh chính thức bước vào chuỗi hoạt động tại Thái Lan, ban tổ chức Miss Grand International mở bình chọn Top 10 Pre Arrival nhằm lựa chọn 10 người đẹp nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Những thí sinh có thứ hạng cao sẽ có cơ hội tham gia bữa tối cùng ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International và đương kim Hoa hậu Miss Grand International là Emma Tiglao. Đây được xem là một trong những hoạt động giúp các người đẹp có thêm cơ hội giao lưu và tạo dấu ấn ngay từ những ngày đầu cuộc thi.

Miss Grand International 2026 mở bình chọn cho hạng mục Top 10 Pre Arrival nhằm tìm ra 10 thí sinh được khán giả ủng hộ nhiều ở chặng đầu cuộc thi.

Hiện tại, Emoura Phạm đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ đồng nghiệp, người hâm mộ và các diễn đàn sắc đẹp Việt Nam. Nhiều khán giả chia sẻ thông tin về cuộc bình chọn, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia để giúp đại diện Việt Nam có thêm lợi thế tại hạng mục Pre Arrival.

Bên cạnh đó, hình ảnh Emoura Phạm được đăng tải trên các tài khoản Instagram và Facebook chính thức của Miss Grand International cũng nhận được lượng tương tác đáng chú ý. Nhiều bình luận thể hiện sự ủng hộ dành cho người đẹp Việt Nam trước ngày cô chính thức nhập cuộc.

Tuy nhiên, Emoura Phạm hiện chưa phải thí sinh dẫn đầu bảng bình chọn. Một số đại diện đến từ Guatemala, Ecuador, Brazil, Philippines... đang tạm thời có thứ hạng nổi bật và vượt qua người đẹp Việt Nam ở hạng mục này. Diễn biến cuộc đua vì thế vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Người đẹp đến từ Guatemala đang có lượt tương tác cao, vượt qua người đẹp Việt Nam tại hạng mục bình chọn Top 10 Pre Arrival.

Dù vậy, kết quả Top 10 Pre Arrival vẫn chưa được công bố chính thức. Bảng bình chọn hiện chưa đóng, đồng nghĩa khán giả vẫn còn thời gian để tiếp tục ủng hộ các thí sinh mình yêu thích. Người hâm mộ Việt Nam cũng đang kỳ vọng Emoura Phạm có thể cải thiện thứ hạng trong những ngày cuối của cuộc bình chọn.

Về phía Emoura Phạm, người đẹp đang chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss Grand International 2026 tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam được kỳ vọng phát huy hình ảnh tự tin, năng động cùng khả năng giao tiếp để tạo dấu ấn trong các hoạt động sắp tới.

Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10. Emoura Phạm sẽ cùng các thí sinh quốc tế trải qua nhiều hoạt động và phần thi trước khi bước vào đêm chung kết.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret. Người đẹp sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ du học năm 15 tuổi. Thời gian học tập và sinh sống trong hai môi trường giúp cô sử dụng tiếng Anh lưu loát, đồng thời hình thành phong thái tự tin trong giao tiếp. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Emoura Phạm tiếp tục theo học Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California, Mỹ. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 79-59-92 cm. Với lợi thế hình thể và khả năng trình diễn, cô nhanh chóng nhận được sự chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026.