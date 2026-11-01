'Người đẹp Tây Đô' Việt Trinh sống trong biệt thự nhà vườn rộng 2.500m², cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ

Từng là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt, Việt Trinh hiện có cuộc sống hoàn toàn khác sau khi rời xa ánh đèn sân khấu. Không còn tất bật với những dự án phim ảnh hay các hoạt động giải trí, nữ diễn viên chọn cuộc sống bình dị bên con trai trong căn nhà vườn rộng khoảng 2.500m² tại Bình Dương.

Nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên Việt Trinh.

Nhắc đến Việt Trinh, khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh người đẹp tài sắc của điện ảnh Việt thập niên trước, đặc biệt là vai diễn Bạch Cúc trong bộ phim nổi tiếng Người đẹp Tây Đô. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn, nữ diễn viên quyết định tuyên bố giải nghệ, khép lại hành trình gắn bó với màn ảnh để dành thời gian cho gia đình và bản thân.

Tổ ấm hiện tại của Việt Trinh được thiết kế theo phong cách đơn giản, gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà có tông màu trắng chủ đạo, kiến trúc một tầng thay vì xây dựng nhiều lầu. Dù không quá cầu kỳ về hình thức, không gian sống vẫn được bố trí đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hai mẹ con. Khu vực để xe hơi cũng được thiết kế riêng, tạo sự thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Nằm giữa màu xanh của cây cối là căn nhà trệt được Việt Trinh lựa chọn làm nơi sinh sống cùng con trai. Công trình mang phong cách hiện đại nhưng tối giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, kết hợp cửa màu đen. Nhiều khu vực bên trong cũng có tầm nhìn hướng thẳng ra sân vườn, giúp không gian sống luôn có sự kết nối với khoảng xanh phía ngoài.

Điểm đặc biệt nhất của khu nhà chính là khoảng sân vườn rộng lớn bao quanh. Trên phần diện tích đất còn lại, Việt Trinh dành nhiều không gian để trồng cây ăn trái và rau xanh. Những lối đi trong vườn được chăm chút sạch sẽ, gọn gàng, dẫn đến từng khu vực trồng trọt khác nhau.

Phần đáng chú ý nhất trong cơ ngơi 3.000m² chính là khu vườn được Việt Trinh dành nhiều thời gian chăm sóc. Nữ diễn viên phủ xanh không gian bằng hàng loạt cây ăn trái quen thuộc như khế, xoài thanh ca, ổi, cóc, đu đủ, sơ ri, mít, thanh trà, nhãn hay vú sữa.

Là người ăn chay trường, nữ diễn viên đặc biệt yêu thích việc tự tay trồng và chăm sóc các loại rau củ. Khu vườn của cô có đủ loại cây trái quen thuộc như mít, ổi, xoài, mận cùng nhiều loại rau xanh như rau muống, khổ qua... Nhờ nguồn thực phẩm phong phú ngay tại nhà, Việt Trinh cho biết cô ít phải đi chợ, phần lớn rau củ phục vụ bữa ăn đều do chính mình trồng và thu hoạch.

Việt Trinh không ngại những công việc vất vả như: nhổ cỏ, bón phân hữu cơ và chăm sóc từng gốc cây. Cô cũng thuê người hỗ trợ, thợ chuyên nghiệp để làm đất, cắt tỉa định kỳ. Với nữ diễn viên, chăm sóc cây cối không chỉ là thú vui mà còn là cách thể hiện tình yêu thiên nhiên. Niềm vui lớn nhất của cô là được tự tay thu hoạch trái chín, chế biến những món ăn dân dã và thức uống thơm ngon cho gia đình.

Việt Trinh hào hứng cầm những chùm nhãn vừa hái, sau đó cho biết sẽ chia thành quả cho người thân và bạn bè.

Mùa hè 2026, một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trong khu vườn nhà Việt Trinh chính là màn thu hoạch nhãn. Cây nhãn lâu năm trong khuôn viên phát triển quá cao, tán rộng và sai trĩu quả đến mức gia đình phải nhờ tới xe cẩu chuyên dụng để đưa người lên tận ngọn thu hoạch.

Không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, khu vườn còn là nơi thư giãn yêu thích của nữ diễn viên. Cô bố trí một góc nghỉ mát để ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành. Đặc biệt, một con kênh nhỏ được đào trong khuôn viên nhằm cung cấp nước tưới cho cây cối, giúp việc chăm sóc vườn tược thuận tiện hơn.

Việt Trinh từng chia sẻ rằng từ khi giải nghệ, cô cảm thấy mình giống như một người nông dân thực thụ. Những công việc tưởng chừng bình thường như tưới cây, nhổ cỏ, thu hoạch rau quả lại mang đến cho cô niềm vui và sự thư thái.

Sau khi tuyên bố giải nghệ, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh dành thời gian cho công việc kinh doanh, đồng thời tập trung chăm sóc bản thân. Diễn viên Người đẹp Tây Đô thường xuyên chia sẻ những clip ngắn hay đăng tải hình ảnh rạng rỡ trên mạng xã hội, lan tỏa thông điệp tích cực đến với mọi người.