Người đẹp Tanzania đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 - Emma Mary Tiglao trao vương miện cho Tân Hoa hậu Jihan Mohin Dimack. Ảnh: Ban tổ chức Miss Grand International

Tối 10-10, Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 77 người đẹp từ các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong chung kết, thí sinh trải qua các phần thi: đồng diễn - hô tên, trình diễn áo tắm, trình diễn dạ hội, thi hùng biện chủ đề "Chấm dứt chiến tranh và xung đột", thi ứng xử.

Năm nay, ban tổ chức mở bình chọn trực tiếp tại từng vòng thi, trao cơ hội cho thí sinh nhận số phiếu cao vào thẳng Top 25, Top 11, Top 5.

Phần thi đồng diễn - hô tên. Ảnh: BTC

Chung cuộc, người đẹp Jihan Mohin Dimack mang về vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên cho Tanzania.

Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt trao cho người đẹp các nước: Ecuador, Hà Lan, Guatemala, Việt Nam. Đồng Á hậu 5 trao cho người đẹp các nước: Thái Lan, Venezuela, Mexico, Cuba, Puerto Rico, Bờ Biển Ngà.

Top 11. Ảnh: BTC

Top 5 (từ trái sang): Ecuador, Guatemala, Hà Lan, Việt Nam, Tanzania

Người đẹp Jihan Mohin Dimack trong khoảnh khắc đăng quang. Ảnh: BTC

Nhan sắc rực rỡ của Jihan Mohin Dimack

Hoa hậu Jihan Mohin Dimack năm nay 30 tuổi, cao 1,75m, mang hai dòng máu Tanzania - Lebanon. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu từ năm 17 tuổi và hiện kinh doanh trực tuyến, làm việc tại Trung Quốc. Năm 2016, cô từng tham Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Đại diện Việt Nam - Á hậu 4 Emoura Phạm 26 tuổi, cao 1,70m, mang hai dòng máu Việt – Anh. Cô từng học tập tại Mỹ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành diễn xuất. Cô thu hút sự chú ý bởi phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Emoura Phạm đoạt á hậu 4. Ảnh: BTC

Trong phần thi ứng xử để tìm ra danh hiệu cao nhất, với câu hỏi chung top 5 "Theo bạn, một người phụ nữ có bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?", Jihan Mohin Dimack đề cao lòng nhân hậu, lấy mẹ làm hình mẫu. “Người phụ nữ bản lĩnh cần biết quan tâm, đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân và dẫn dắt bằng sự tử tế”, cô nói.

Jihan Mohin Dimack trong phần thi ứng xử. Ảnh: BTC

Trong khi đó, Emoura Phạm cho rằng, người phụ nữ bản lĩnh như một cây cầu kết nối và nâng đỡ người khác. Cô nhắc đến dự án xây 100 cây cầu tại Đồng bằng sông Cửu Long của mình và khẳng định một người phụ nữ bản lĩnh cần biết kết nối mọi người.

Với câu hỏi "Bạn truyền cảm hứng cho bản thân và những người khác như thế nào?", đại diện Việt Nam chia sẻ cô tìm thấy động lực từ cội nguồn, lịch sử, từ nơi mình sinh ra - lớn lên, từ bà ngoại và mẹ.

"Tôi muốn truyền cảm hứng bằng cách lan tỏa những giá trị mình đã học hỏi, trau dồi trong nhiều năm. Tôi tin rằng khi trở thành người mà chính mình ngưỡng mộ, tôi cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác", Emoura Phạm bày tỏ.

Emoura Phạm trong phần thi ứng xử. Ảnh: BTC

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức từ năm 2013, có trụ sở tại Thái Lan. Cuộc thi truyền tải thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực", đồng thời đề cao các tiêu chí 4B: nhan sắc (Beauty), vóc dáng (Body), trí tuệ (Brain), tư duy kinh doanh (Business).