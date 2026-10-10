Người đẹp Tanzania đăng quang, Emoura Phạm giành Á hậu 4 Miss Grand International

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan sau hơn 1 tháng tranh tài. Vượt qua nhiều cái tên đáng gờm, Jihan Dimack - đại diện Tanzania đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1,2,3 lần lượt gọi tên Ecuador, Hà Lan và Guatemala.

Tân hoa hậu sinh năm 1996, sở hữu nhan sắc nổi trội khi mang hai dòng máu Tanzania và Li-băng. Người đẹp bước vào cuộc thi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, thương mại và các cuộc thi sắc đẹp.

Tại cuộc thi năm nay, Jihan Dimack đã lọt vào Top 2 phần bình chọn Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia) và giành luôn giải thưởng phụ Global beauty choice award (Giải sắc đẹp được yêu thích).

Đại diện Tanzania giành ngôi vị cao nhất.

Đại diện Việt Nam - Emoura Phạm giành ngôi vị Á hậu 4. Dù có nhiều tiếc nuối khi chưa thể chạm tay đến ngôi vị cao nhất song kết quả này cũng được xem là xứng đáng với những nỗ lực của nàng hậu tại cuộc thi.

Tại phần ứng xử trong đêm chung kết, Emoura Phạm nhận được câu hỏi làm thế nào để truyền cảm hứng cho bản thân và những người xung quanh? Nàng hậu chia sẻ cô truyền cảm hứng cho chính mình bằng cách nhớ về nơi sinh ra. Cô nhớ về lịch sử, về cội nguồn, về mẹ, về bà và nhớ về những gian khổ mà người dân Việt Nam đã phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua và cách chúng ta đã kiên cường vượt lên.

“Tôi nhớ mẹ đã từng phải đi bộ hơn 10 cây số mỗi ngày chỉ để đến trường, nỗ lực tìm kiếm tri thức với một chiếc bụng đói, thậm chí ngất xỉu trên đường. Chính điều đó đã dạy cho tôi hiểu được sức mạnh của giáo dục, và sức mạnh của sự kiên cường. Và tôi truyền cảm hứng cho người khác bằng cách dùng chính những giá trị mà tôi đã đúc kết được trong suốt nhiều năm qua để chia sẻ cùng họ.

Khi tôi có thể trở thành một người mà chính bản thân tôi cũng hằng ngưỡng mộ, tôi tin mình cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác”, Emoura Phạm chia sẻ.

Phần thuyết trình ấn tượng của Emoura Phạm tại chung kết.

Ngay từ ngày đầu nhập cuộc, đại diện Việt Nam đã trở thành cái tên thu hút truyền thông quốc tế. Cô duy trì hình ảnh năng động, tự tin và chủ động giao lưu với các thí sinh.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp, song Emoura Phạm đang được khán giả đánh giá cao. Tại cuộc thi năm nay, Emoura Phạm lọt Top 15 phần thi tài năng nhờ khả năng ca hát và vũ đạo. Ngoài ra, người đẹp cũng vào Top 10 bình chọn Pre-Arrival (vòng bình chọn dành cho những thí sinh được yêu mến trước cuộc thi) và dẫn đầu bảng bình chọn Grand Day Experience, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 ở hạng mục này. Cô cũng có tên trong Top 3 Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia của năm).

Trước thềm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đồng loạt đưa ra bảng đánh giá cuối cùng. Trong đó, Emoura Phạm liên tục được nhận định có tên trong Top 5. Cô được xem là đại diện hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi đang hướng tới.

Emoura Phạm đã có một hành trình ấn tượng tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, sinh năm 2000. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi.

Người đẹp lớn lên tại Việt Nam, từng học tại các trường quốc tế trong nước trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Sau đó, cô theo học chương trình nghệ thuật tại Irvine Valley College, California.

Người đẹp cao 1m7, số đo ba vòng 80-60-92cm. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào ngày 31/7 và trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập với thông điệp “Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới”. Cuộc thi nằm trong top 5 đấu trường sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới. Việt Nam nhiều lần cử đại diện tranh tài nhưng không có quá nhiều người đạt được thành tích ấn tượng. Năm ngoái, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện Việt Nam không may khi “trắng tay” tại cuộc thi. Năm 2023, Lê Hoàng Phương giành danh hiệu Á hậu 4. Hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp này vẫn thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi đăng quang vào năm 2021.