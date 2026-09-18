Người đẹp quê Lào Cai vừa gây sốt trong 'Lửa trắng' ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Trong phim "Lửa trắng" vừa phát sóng trên VTV3, Việt Hoa vào vai Mai - con gái ông trùm Lão Công. Vai diễn này gây chú ý với vẻ ngoài cá tính, bụi bặm khác hẳn tạo hình những nhân vật trước đây của Việt Hoa.

Ở tuổi 30, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng xinh đẹp, trẻ trung với gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng phong cách thời trang nữ tính, hiện đại.

Những năm gần đây, Việt Hoa thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu tại các sự kiện cũng như trên mạng xã hội.

Cô lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét tự nhiên trên gương mặt. Nhờ đó, nữ diễn viên luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, gần gũi nhưng vẫn cuốn hút trước công chúng.

Bên cạnh lợi thế về gương mặt, Việt Hoa còn duy trì vóc dáng cân đối nhờ chế độ sinh hoạt khoa học. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô chú trọng việc ăn uống lành mạnh, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày. Đây là những yếu tố quan trọng giúp làn da duy trì độ ẩm, sự căng bóng và hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Ngoài chế độ dinh dưỡng, Việt Hoa cũng quan tâm đến việc tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe và giữ gìn vóc dáng. Việc duy trì vận động thường xuyên không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn góp phần mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp gương mặt luôn rạng rỡ.

Trong việc chăm sóc da, nữ diễn viên ưu tiên các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng hằng ngày. Đây được xem là những nguyên tắc cơ bản nhưng vô cùng quan trọng để bảo vệ làn da trước tác động của môi trường và ánh nắng mặt trời.

Không chạy theo những xu hướng làm đẹp cầu kỳ, Việt Hoa lựa chọn cách chăm sóc bản thân từ bên trong bằng lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần lạc quan. Chính sự cân bằng trong cuộc sống đã góp phần giúp nữ diễn viên ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng các vai diễn đa dạng, Việt Hoa còn ấn tượng với phong cách sống tích cực và vẻ đẹp tự nhiên đối với nhiều khán giả trẻ.

Việt Hoa sinh năm 1996 tại Yên Bái (nay là Lào Cai), tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Con gái nhà người ta, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không và Độc đạo... và mới nhất là "Lửa trắng". Sở hữu nhan sắc dịu dàng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Việt Hoa được đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.