Sáng 25/11, chung kết Miss Universe 2026 diễn ra tại Puerto Rico với màn tranh tài của gần 120 thí sinh. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm 6 quốc gia Đông Nam Á (cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào) vắng mặt tại đấu trường quốc tế này do tranh chấp quyền cấp phép và bất ổn hệ thống tổ chức.

Kết quả chung cuộc, Jennifer Barreto - đại diện nước chủ nhà đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1,2,3,4 lần lượt gọi tên Dominican Republic, Venezuela, Philippines và New Zealand.

Đại diện Puerto Rico đăng quang Miss Universe 2026.

Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán và bình chọn Jennifer Barreto là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Mỹ. Tân hoa hậu sinh năm 1998, sở hữu sắc vóc nóng bỏng với chiều cao 1m82. Cô hiện là nhân viên công tác xã hội và chuyên gia về phòng ngừa tại Bộ Quốc phòng Puerto Rico, đồng thời có hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng.

Tuy là gương mặt mới với giới sắc đẹp nhưng Jennifer Barreto ghi điểm với thần thái và cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút cùng câu chuyện cá nhân gắn với các hoạt động cộng đồng. Đáng chú ý, Jennifer đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi. Cô cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên đã có gia đình đăng quang Miss Universe 2026.

Jennifer Barreto ứng xử thuyết phục tại đêm chung kết.

Tại đêm chung kết, Jennifer Barreto đã có phần trả lời ứng xử đầy tự tin về thông điệp của vai trò lãnh đạo. Cô cho rằng thế giới cần những nhà lãnh đạo có năng lực và biết đồng cảm.

“Chúng ta sống trong một thế giới mà ở đó, chúng ta thường phán xét và chất vấn. Nhưng các nhà lãnh đạo có trách nhiệm tự đứng lên bảo vệ mình, đồng thời làm gương và đặt ra những chuẩn mực. Là một người có khát vọng trở thành nhà lãnh đạo, tôi hy vọng mình có thể tạo ra tác động lâu dài bằng cách lắng nghe những nhu cầu của cộng đồng.

Khi chúng ta lắng nghe những nhu cầu ấy và điều chỉnh các chiến lược để ngăn ngừa những hành vi gây hại cho phù hợp với nhu cầu của cộng đồng, đó chính là lúc chúng ta tạo ra tác động”, người đẹp chia sẻ.

Ra đời năm 1952, Miss Universe từng được xem là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất hành tinh, bên cạnh Miss World. Cuộc thi không đơn thuần là sân chơi tìm kiếm người đẹp mà còn quy tụ đại diện từ nhiều quốc gia, tạo cơ hội để phụ nữ thể hiện tiếng nói, cá tính, khả năng giao tiếp, tư duy, bản lĩnh và những mục tiêu xã hội mà họ theo đuổi.

Kể từ năm 2023, Miss Universe đã mở rộng tiêu chí dự thi để chấp nhận phụ nữ chuyển giới, người đã kết hôn, đang mang thai hoặc có con.

Trước đó, Việt Nam đều đặn cử đại diện tham dự Miss Universe. Đại diện gần nhất tại cuộc thi này là Hương Giang vào năm ngoái nhưng không giành được thành tích.