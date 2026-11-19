Thông tin được TMZ xác nhận sau khi đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Anne Hathaway xuất hiện trên đường phố New York hôm 17/11 cùng em bé mới sinh. Nữ diễn viên địu con trước ngực, thong thả dạo phố với một người quen. Hiện vợ chồng cô chưa công bố thời điểm em bé chào đời cũng như tên và giới tính của con.

Anne Hathaway đã sinh con thứ ba.

Trước đó, tháng 6, Anne Hathaway khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo tin mang thai trên Instagram. Nữ diễn viên đăng tải video khoe bụng bầu, nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và các ngôi sao quốc tế.

Đáng chú ý, cô đã giữ kín chuyện mang thai trong suốt thời gian tham gia các hoạt động quảng bá quốc tế cho bộ phim The Devil Wears Prada 2. Theo nguồn tin của People, Anne Hathaway không muốn công bố tin vui quá sớm bởi cô rất hào hứng với dự án và mong muốn dành trọn sự chú ý cho bộ phim. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng muốn chia sẻ niềm vui theo cách riêng, vào thời điểm cô cảm thấy phù hợp.

Trong video thông báo mang thai, minh tinh sử dụng ca khúc "Baby I'm Yours" của ca sĩ Barbara Lewis làm nhạc nền.

Sau khi công bố tin vui, Anne Hathaway vẫn duy trì lịch trình làm việc bận rộn, liên tục xuất hiện tại các sự kiện và chương trình quảng bá phim. Trong cuộc trò chuyện trên CBS Mornings hồi tháng 10, cô chia sẻ gia đình đang chuẩn bị bước vào một chương mới đầy ý nghĩa. Sự xuất hiện của thành viên thứ năm chắc chắn sẽ mang đến nhiều thay đổi, đặc biệt đối với hai con trai lớn.

Nữ diễn viên và nhà sản xuất phim Adam Shulman có ba người con sau gần hai thập kỷ gắn bó.

Anne Hathaway và nhà sản xuất Adam Shulman kết hôn năm 2012. Cặp đôi hiện có hai con trai: Jonathan, sinh năm 2016, và Jack, chào đời năm 2019.

Trong cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên từng chia sẻ hai con trai đã lớn, một bé 10 tuổi và bé còn lại sắp tròn 7 tuổi. Gia đình cô đã quen với nhịp sống của bốn thành viên trong nhiều năm, vì thế sự xuất hiện của em bé thứ ba sẽ mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới.

"Bây giờ, các con của tôi đã lớn. Một bé 10 tuổi, một bé sắp tròn 7 tuổi. Cả nhà đã sống với nhau như thế trong một khoảng thời gian dài. Cầu mong mọi chuyện suôn sẻ với em bé này và rồi cuộc sống của chúng tôi sẽ thay đổi", cô bộc bạch.

Sinh năm 1982 tại Mỹ, Anne Hathaway là một trong những minh tinh nổi bật của Hollywood. Cô từng giành giải Oscar và Quả Cầu Vàng, đồng thời nằm trong nhóm những nữ diễn viên có mức cát-xê cao nhất Hollywood năm 2015.

Đáng chú ý năm 2026, Anne Hathaway tiếp tục có lịch trình nghệ thuật sôi động với năm dự án phim được giới thiệu trong năm, gồm Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, End of Oak Street và Verity. Tháng 4 vừa qua, cô được tạp chí People vinh danh là "Người đẹp nhất thế giới 2026", tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hollywood.