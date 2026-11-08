Tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) đã diễn ra chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề “Miền hương sắc” thu hút gần 10.000 khán giả.

Vượt qua 25 cô gái xuất sắc nhất trong đêm chung kết, người đẹp Nguyễn Yến Trang đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, TP Hà Nội), sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Người đẹp Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh chụp màn hình.

Nhận được câu hỏi ứng xử tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?". Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi đang được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang đối mặt với chiến tranh.

"Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", Nguyễn Yến Trang nhấn mạnh.

Danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 được trao cho người đẹp Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006, TP Hồ Chí Minh). Cô hiện là sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, từng nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD.

Người đẹp Lê Phương Nghi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu Lê Phương Nghi (sinh năm 2006, tỉnh Gia Lai), sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương ở TP Hồ Chí Minh.

‘Vương miện là sự ghi nhận, cống hiến làm nên giá trị’

Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong tin tưởng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc, mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng. Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.

“Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam

Nhắn gửi đến các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ, vương miện là sự ghi nhận của ngày hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai. Hãy để trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Hãy bước ra từ sân khấu này với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng quê hương và đất nước.

Từ miền cờ biển Hải Phòng, nhà báo Phùng Công Sưởng mong rằng Hoa hậu Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục mở ra những hành trình mới, nơi nhan sắc song hành với văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái, nơi những người trẻ không chỉ khát khao tỏa sáng mà còn mong muốn được cống hiến, bởi vẻ đẹp đáng quý nhất không phải là vẻ đẹp khiến nhiều người ngước nhìn mà là vẻ đẹp khiến một đời trở nên tốt đẹp hơn.

Các người đẹp thướt tha trong những tà áo dài . Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam

Trong đêm chung kết, 25 người đẹp mang đến những màn trình diễn duyên dáng, thanh lịch trong phần thi trang phục áo dài, qua bộ sưu tập “Mạch liên hoa” của nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân. Hai nhà thiết kế đã khéo léo đưa hình tượng hoa sen Việt thăng hoa trên tà áo dài truyền thống, kết nối vẻ đẹp di sản ngàn năm với hơi thở đương đại, qua đó tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Từ nét duyên dáng của tà áo dài, hành trình của Top 25 thí sinh đã bước vào phần thi trang phục áo tắm với những màn trình diễn sôi động, giàu sức sống. Mỗi người đẹp tự tin khoe vẻ đẹp hình thể, thần thái cuốn hút và phong cách khỏe khoắn, cá tính riêng.

Ghi nhận nỗ lực của các thí sinh qua hai phần thi và suốt hành trình tham gia cuộc thi, Ban Giám khảo đã cân nhắc, thảo luận để lựa chọn 15 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp hành trình. Tại đây, Top 15 thí sinh tiếp tục tranh tài với phần thi trình diễn trang phục dạ hội để chọn ra Top 10, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 5 thí sinh tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026:

1. Đinh Hoàng Gia Linh, số báo danh 116

2. Nguyễn Yến Trang, số báo danh 362

3. Đặng Thị Ngọc Lan, số báo danh 308

4. Lê Phương Nghi, số báo danh 031

5. Trần Xuân Khánh Linh, số báo danh 818

Trong phần thi ứng xử lựa chọn Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026, 5 người đẹp lần lượt trả lời những câu hỏi xoay quanh các vấn đề được quan tâm hiện nay, từ mặc cảm ngoại hình, vẻ đẹp hòa bình của Việt Nam, giá trị của tri thức trong thời đại số, đến trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ bản sắc, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng chia sẻ cảm nhận về TP Hải Phòng, nơi đăng cai cuộc thi.

Khép lại hành trình với nhiều dấu ấn, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Cuộc thi tiếp tục khẳng định thông điệp về vẻ đẹp toàn diện, khi nhan sắc song hành cùng tri thức, trách nhiệm và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.