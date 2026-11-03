Người đẹp nào sắp dự thi quốc tế, ai bất ngờ dừng bước?

Lê Phương Khánh Như (ảnh trái) và Lê Thu Trà sẽ đại diện nhan sắc Việt trên các đấu trường quốc tế sắp tới

Chiều 2.11, tại TP.HCM, Công ty Sen Vàng công bố kế hoạch hoạt động năm 2027, đồng thời giới thiệu các đại diện Việt Nam tham dự những cuộc thi nhan sắc quốc tế. Đáng chú ý, đơn vị thông báo Ngô Bảo Ngọc không tham dự MGI All Stars mùa 2 sau khi phía quốc tế thay đổi định hướng cuộc thi.

Hai đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế, Bảo Ngọc không tham dự MGI All Stars mùa 2

Tại họp báo, Ban tổ chức công bố Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như là đại diện Việt Nam tại Miss International 2026. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 11-25.11.2026 tại Nhật Bản. Tại chương trình, cô nhận dải băng đại diện Việt Nam từ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Lê Phương Khánh Như đại diện Việt Nam tại Miss International 2026

Trong khi đó, Lê Thu Trà được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental lần thứ 54. Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 16-31.1.2027 tại Ai Cập. Đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2025 Nguyễn Thị Thu Ngân trao dải băng cho Thu Trà.

Công tác chuẩn bị trang phục, trình diễn, tiếng Anh và hình ảnh cũng được đơn vị triển khai với sự tham gia của các nhà thiết kế, stylist và chuyên gia.

Một trong những nội dung được quan tâm tại họp báo là thông tin Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc không tham dự MGI All Stars mùa 2, dự kiến diễn ra từ ngày 26.11-12.12.2026 tại Thái Lan.

Lê Thu Trà đại diện nhan sắc Việt tại Miss Intercontinental lần thứ 54

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết quyết định được đưa ra sau khi ban tổ chức quốc tế thay đổi định hướng cuộc thi, cho phép một quốc gia có nhiều đại diện tham gia.

Theo ông, kế hoạch chuẩn bị cho Ngô Bảo Ngọc trước đó được xây dựng trên cơ sở định hướng trao đổi ban đầu giữa các bên. Sau khi xem xét những thay đổi, đơn vị và người đẹp thống nhất không tiếp tục tham dự.

“Tôi không ủng hộ việc có nhiều thí sinh Việt Nam cùng tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng một mùa giải”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ. Ông cho rằng việc chuẩn bị cho một đại diện thi quốc tế đòi hỏi đầu tư về thời gian, nhân lực, tài chính và truyền thông.

Sự xuất hiện của nhiều thí sinh cùng quốc gia có thể dẫn đến so sánh, phân tán sự quan tâm của khán giả và tạo thêm áp lực cho người dự thi.

Ngô Bảo Ngọc chia sẻ lý do cô không tham dự MGI All Stars mùa 2 như dự kiến

Về phía Ngô Bảo Ngọc, cô bày tỏ tiếc nuối vì đã hoàn tất nhiều khâu chuẩn bị, từ video giới thiệu đến trang phục, hình ảnh và các nội dung liên quan. Người đẹp gửi lời cảm ơn ê kíp cùng những người đã đồng hành trong quá trình chuẩn bị.

Miss World Vietnam 2026 dự kiến chung kết vào tháng 3.2027

Tại sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu kế hoạch tổ chức Miss World Vietnam 2026, dự kiến kéo dài từ tháng 11.2026 đến tháng 3.2027.

Theo lịch trình, vòng sơ khảo tổ chức ngày 27.11.2026 tại TP.HCM; họp báo công bố thí sinh dự kiến diễn ra ngày 11.12.2026. Cuộc thi tiếp tục có các hoạt động như Vietnam Beauty Fashion Fest, Người đẹp nhân ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao và Head to Head Challenge.

Chung khảo toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 19.3.2027, chung kết vào ngày 24.3.2027. Người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2026 tại sự kiện chiều 2.11

Cùng với đó, Miss Grand Vietnam là một trong những cuộc thi được Sen Vàng công bố kế hoạch tổ chức trong năm 2027. Lê Hoàng Phương – Miss Grand Vietnam 2023, Á hậu 4 Miss Grand International 2023 – được giới thiệu ở vị trí Giám đốc điều hành Miss Grand Vietnam 2027.

Hoa hậu Quốc gia Việt Nam dự kiến trở lại vào cuối năm 2027, sau mùa đầu tiên tổ chức năm 2024. Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, cuộc thi chú trọng các hoạt động gắn với địa phương, khuyến khích thí sinh tìm hiểu và giới thiệu cảnh quan, di sản, ẩm thực, phong tục, con người quê hương.

Một số nội dung dự kiến gồm Trang phục văn hóa dân tộc, Vietnam Beauty Fashion Fest và Người đẹp tài năng.

Ngoài các cuộc thi nhan sắc, Sen Vàng công bố kế hoạch thực hiện Tết hạnh phúc 2027 và Táo xuân 2027. Đây là hai chương trình được đơn vị đưa vào kế hoạch hoạt động trong năm tới.