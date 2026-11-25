Chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) vừa diễn ra tại Nhật Bản quy tụ hơn 70 thí sinh.

Kết quả chung cuộc, đại diện Moldova - Elizaveta Kuznetsova giành được ngôi vị cao nhất. Tân hoa hậu sinh năm 2001, hiện là họa sĩ, diễn viên và người mẫu chuyên nghiệp. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, đồng thời dành nhiều thời gian theo đuổi nghệ thuật như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Người đẹp Moldova đăng quang Miss International 2026.

Á hậu 1,2,3 lần lượt gọi tên Anh quốc, Cộng Hoà Séc và Indonesia. Đại diện Việt Nam - Lê Phương Khánh Như xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 4. Tại đêm chung kết, Khánh Như lần lượt bước qua những phần thi một cách tự tin để có tên trong top 20, top 10 và top 5 chung cuộc.

Tại phần thi ứng xử trong top 5, Khánh Như cho biết nếu phải lựa chọn một mục tiêu, cô sẽ chọn SDG số 4 - Giáo dục có chất lượng.

“Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng cha mẹ chưa bao giờ để tôi thiếu thốn cơ hội được học tập. Chính vì vậy, tôi đã khởi xướng dự án mang tên “Digital Wings” nhằm mang những chiếc máy tính thực sự đến với trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa.

Tôi hy vọng rằng những chiếc máy tính ấy sẽ giúp các em mở ra những cánh cửa mới, mở rộng tầm nhìn và tiếp cận nhiều cơ hội hơn trong thời đại kỹ thuật số ngày nay”, người đẹp nói.

Nàng hậu nói nếu trở thành Miss International 2026, cô sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, không chỉ hướng đến một mục tiêu mà còn nỗ lực đóng góp cho cả 17 Mục tiêu phát triển bền vững.

Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4.

Trong suốt 2 tuần tham gia Miss International 2026 tại Nhật Bản, Khánh Như ghi dấu với hình ảnh tự tin, chỉn chu, tích cực giao lưu và chủ động kết nối cùng các thí sinh quốc tế, nhận được cổ vũ từ khán giả quê nhà.

Người đẹp cũng ghi dấu ấn trong hành trình cuộc thi khi trở thành một trong bốn thí sinh được ban tổ chức lựa chọn đồng hành cùng đương kim Miss International 2025 trong chuyến thăm, gặp gỡ Thống đốc tỉnh Niigata, Nhật Bản.

Khoảnh khắc đại diện Việt Nam được gọi tên vào top 5.

Tại vòng bán kết, đại diện Việt Nam hoàn thành khá tốt, để lại được nhiều ấn tượng với khán giả. Cô thể hiện sự tự tin, nụ cười tươi và khả năng kết nối bằng tiếng Anh. Đặc biệt, trong phần giao lưu, người đẹp chủ động nhắc đến ngày Tạ ơn Lao động của Nhật Bản, gửi lời cảm ơn ban tổ chức và đội ngũ thực hiện cuộc thi. Cách ứng xử này cho thấy, sự quan sát, tinh tế và khả năng thích ứng với văn hóa nước chủ nhà.

Khánh Như đã có hành trình ấn tượng tại Miss International 2026.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2025, cô giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô còn gây ấn tượng với loạt thành tích học tập và kỹ năng nổi bật là MC song ngữ.

Miss International (Hoa hậu Quốc tế) là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1960 và duy trì chủ yếu tại Nhật Bản.

Đến nay, Huỳnh Thị Thanh Thủy vẫn là mỹ nhân Việt có thành tích cao nhất tại cuộc thi này khi giành vương miện vào năm 2024. Năm ngoái, Nguyễn Ngọc Kiều Duy - đại diện Việt Nam - gây tiếc nuối khi dừng chân rất sớm tại cuộc thi.