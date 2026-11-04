Người đẹp Lâm Đồng diện áo tắm bế con gây sốt, sinh con chưa đầy 1 năm đã lấy lại vóc dáng nuột nà, được chồng thiếu gia cưng chiều

Mới đây, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng con trai đầu lòng, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trong những bức hình, mỹ nhân quê Lâm Đồng diện áo tắm liền thân màu trắng, thiết kế tay dài kết hợp phần cổ khoét sâu, vừa mang đến vẻ ngoài thanh lịch vừa tôn lên đường cong cơ thể. Đáng chú ý, dù mới sinh con vào tháng 4/2026, Quỳnh Châu vẫn gây ấn tượng với vòng eo gọn gàng, đôi chân dài và vóc dáng cân đối.

Không lựa chọn những kiểu áo tắm quá cầu kỳ, nàng hậu ưu tiên thiết kế ôm sát với phần hông cắt cao, giúp đôi chân trông dài hơn và tạo hiệu ứng hình thể thanh thoát. Làn da sáng cùng thần thái tự tin khiến Quỳnh Châu nổi bật trong từng khung hình. Đặc biệt, khoảnh khắc cô bế con trai trong trang phục áo tắm nhận được nhiều lời khen bởi hình ảnh một bà mẹ trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy quyến rũ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu lấy lại vóc dáng sau sinh, không ép bản thân giảm cân khắc nghiệt

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2014. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016 và danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng khả năng trình diễn chuyên nghiệp, người đẹp hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC, diễn viên và huấn luyện viên các chương trình sắc đẹp.

Sau khi sinh con đầu lòng, Quỳnh Châu từng thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi của cơ thể. Theo nàng hậu, cân nặng của cô có thời điểm ở mức 56 kg, trong khi trước đây thường duy trì khoảng 51 kg. Việc chưa thể lập tức trở lại vóc dáng như trước khiến người đẹp đôi lúc cảm thấy áp lực, nhất là khi công việc trong lĩnh vực giải trí đòi hỏi cô thường xuyên xuất hiện trước ống kính.

Tuy nhiên, thay vì đặt ra mục tiêu giảm cân bằng mọi giá, Quỳnh Châu dần học cách chấp nhận những thay đổi sau sinh và ưu tiên sức khỏe. Cô không áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe mà chú trọng khẩu phần cân bằng, kiểm soát lượng tinh bột và lựa chọn những thực phẩm phù hợp với nhu cầu của bản thân. Trong đó, ổi là loại trái cây bình dân được người đẹp yêu thích và thường xuyên bổ sung vào chế độ ăn.

Bên cạnh ăn uống, Á hậu 9X cũng duy trì thói quen vận động với những bài tập có thể thực hiện tại nhà. Cô từng chia sẻ việc tập các động tác dành cho vùng bụng, hông, kết hợp plank để cải thiện sức mạnh cơ bắp. Ngoài ra, yoga ở cường độ vừa phải cũng là hình thức vận động được Quỳnh Châu lựa chọn nhằm tăng sự linh hoạt và giúp cơ thể thư giãn.

Điều đáng chú ý là nàng hậu không đặt nặng việc phải nhanh chóng lấy lại cân nặng trước khi mang thai. Cô hướng đến việc lắng nghe cơ thể, duy trì tinh thần tích cực và dành thời gian chăm sóc con nhỏ. Nhờ đó, Quỳnh Châu có thể từng bước trở lại với các hoạt động nghệ thuật mà không tự tạo thêm áp lực về ngoại hình.

Ở tuổi 32, người đẹp vẫn giữ phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ. Những thiết kế ôm sát, váy áo tôn đường cong hay trang phục đi biển được cô lựa chọn linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh. Loạt ảnh áo tắm mới đây tiếp tục cho thấy sự tự tin của Quỳnh Châu với vóc dáng hiện tại sau khi trải qua hành trình mang thai và sinh con.

Kết hôn với chồng doanh nhân, được gia đình chồng yêu thương và hỗ trợ chăm con

Không chỉ nhận được sự quan tâm bởi nhan sắc sau sinh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân bên doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2025 sau gần 5 năm gắn bó. Ông xã của nàng hậu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch.

Sau khi kết hôn, Quỳnh Châu từng chia sẻ cô may mắn khi được gia đình chồng yêu thương, tạo điều kiện để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Đặc biệt, mẹ chồng không đặt nặng chuyện con dâu phải giỏi nội trợ hay thường xuyên vào bếp. Sự thấu hiểu từ gia đình giúp người đẹp có thêm thời gian chăm sóc bản thân, làm việc và chuẩn bị cho vai trò làm mẹ.

Tháng 4/2026, vợ chồng Quỳnh Châu chào đón con trai đầu lòng, tên thân mật là Renzo. Từ khi mang thai đến lúc sinh con, người đẹp luôn nhận được sự đồng hành của ông xã. Nguyễn Ngọc Phát không chỉ quan tâm đến sức khỏe của vợ mà còn cùng cô tham gia lớp học tiền sản, tìm hiểu những kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho việc chăm sóc em bé.

Sau khi con trai chào đời, chồng doanh nhân tiếp tục khiến Quỳnh Châu bất ngờ bởi sự chủ động trong việc chăm con. Theo chia sẻ của nàng hậu, ông xã không xem việc chăm sóc em bé là trách nhiệm riêng của vợ mà sẵn sàng cùng cô thực hiện những công việc hằng ngày. Có những lúc anh chủ động trông con để vợ được ngủ thêm, nghỉ ngơi sau những giờ chăm sóc em bé.

Chính sự quan tâm từ những hành động giản dị ấy khiến Quỳnh Châu cảm thấy được chia sẻ và thấu hiểu trong cuộc sống hôn nhân. Khi được hỏi về khả năng chăm con của chồng, người đẹp từng vui vẻ chấm ông xã 9/10 điểm trong vai trò làm bố.

Sự hỗ trợ của chồng và gia đình hai bên cũng là một trong những yếu tố giúp Quỳnh Châu có điều kiện trở lại với công việc nghệ thuật sau sinh. Bên cạnh việc chăm sóc con trai, nàng hậu vẫn dành thời gian cho các hoạt động cá nhân, giữ gìn hình ảnh và duy trì kết nối với người hâm mộ.

Từ người mẫu bước ra từ các cuộc thi nhan sắc đến Á hậu, rồi trở thành mẹ của một bé trai, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang trải qua những giai đoạn mới trong cuộc sống. Loạt ảnh diện áo tắm bế con không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng quyến rũ mà còn cho thấy sự tự tin, thoải mái của người đẹp khi tận hưởng thiên chức làm mẹ và cuộc sống gia đình bên chồng doanh nhân.