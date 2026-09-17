Người đẹp Kiên Giang sở hữu căn nhà 7 tầng ở đường Điện Biên phủ, U40 tuyên bố không lấy chồng, tận hưởng hạnh phúc một mình

Khánh My, tên thật Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Trước khi hoạt động nghệ thuật, cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Nền tảng này giúp người đẹp có thêm kiến thức và tư duy nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh.

Khánh My bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu nhờ ngoại hình nổi bật. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài Thành, Ba vợ cưới vợ ba và dự án hợp tác quốc tế Tình xuyên biên giới.

Năm 2016, Khánh My giành ngôi Á quân Bước nhảy Hoàn vũ. Cô cũng từng thử sức với âm nhạc khi phát hành MV Be Strong, nhưng không tạo được dấu ấn lớn.

Sau khoảng 8 năm hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh, Khánh My trở lại màn ảnh rộng với bộ phim *Trại buôn người*.

Trong chuyện đời tư, Khánh My từng gây chú ý khi chia sẻ về việc danh hài Trường Giang tán tỉnh mình. Cô cũng từng có mối tình kéo dài vài năm với diễn viên Tiến Vũ trước khi cả hai chia tay vào năm 2021.

Hiện tại, Khánh My lựa chọn cuộc sống độc thân và không đặt mục tiêu kết hôn hay sinh con. Người đẹp cho rằng phụ nữ hiện đại có thể tự chủ về tài chính, chăm sóc bản thân và tìm kiếm niềm vui theo cách riêng mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào hôn nhân.

Cô dành nhiều thời gian cho công việc, tập gym, du lịch và chăm sóc bản thân.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Khánh My còn được biết đến với việc đầu tư kinh doanh và bất động sản. Cô sở hữu một tòa nhà 7 tầng nằm trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM. Tòa nhà có diện tích mỗi sàn khoảng 400m², gồm 40 phòng, gara ô tô và khu vườn trên sân thượng.

Tháng 9/2026, cô hoàn tất việc trùng tu và làm mới nội thất của tòa nhà. Một phần được sử dụng làm không gian sống, phần còn lại phục vụ hoạt động văn phòng và cho thuê căn hộ dịch vụ.