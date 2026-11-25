Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2026 - Lê Phương Khánh Như đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 4. Thành tích này không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế của người đẹp sinh năm 2004, quê Khánh Hòa mà còn mang đến niềm vui, tự hào cho khán giả quê nhà.

Hình ảnh chúc mừng Lê Phương Khánh Như - Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026.

Tại đêm chung kết diễn ra ở Nhật Bản vào chiều 25-11, Lê Phương Khánh Như lần lượt ghi tên vào Top 20, Top 10 và Top 5, trước khi được xướng tên ở vị trí Á hậu 4. Các danh hiệu cao nhất của cuộc thi năm nay lần lượt thuộc về đại diện Moldova (Hoa hậu), Mỹ (Á hậu 1), Cộng hòa Séc (Á hậu 2), Indonesia (Á hậu 3) và Việt Nam (Á hậu 4).

Hình ảnh trang phục dạ hội Khánh Như thể hiện trong đêm chung kết.

Trang phục dân tộc Khánh Như thể hiện tại cuộc thi với thiết kế “Vũ điệu Đông Hồ”.

Lê Phương Khánh Như hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Năm 2025, cô giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam. Người đẹp có nền tảng học tập tốt, kinh nghiệm làm MC song ngữ, từng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đoạt các giải thưởng trong lĩnh vực dẫn chương trình, dịch thuật.

Trong hành trình tại Miss International 2026, Khánh Như ghi dấu với hình ảnh tự tin, chỉn chu, tích cực giao lưu và kết nối cùng các thí sinh quốc tế. Ở phần thi trang phục dân tộc, cô trình diễn thiết kế “Vũ điệu Đông Hồ”, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim công rực rỡ và những hình tượng trong tranh dân gian Việt Nam.

Việc Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 là dấu mốc đáng tự hào của người đẹp quê Khánh Hòa, góp phần khẳng định hình ảnh, bản lĩnh và vẻ đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.