Người đẹp Học viện Hàng không ngày càng táo bạo, body nóng bỏng, gu thời trang cuốn hút

Từ những bộ váy mang gam màu nhẹ nhàng, Á hậu Cẩm Ly ngày càng thử nghiệm nhiều thiết kế có đường nét rõ ràng hơn như váy hai dây, cut-out hay xẻ tà.

Cách lựa chọn trang phục mới giúp người đẹp sinh năm 2003 làm mới hình ảnh, chuyển từ vẻ ngọt ngào, trong trẻo sang phong cách nữ tính và cuốn hút hơn.

Sau khi được biết đến tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Cẩm Ly từng bước định hình phong cách thời trang trưởng thành. Thay vì chỉ lựa chọn những thiết kế kín đáo, nhẹ nhàng, người đẹp chủ động thử nhiều kiểu dáng khác nhau, từ váy ôm đến trang phục có khoảng hở được xử lý vừa phải.

Điểm đáng chú ý trong cách ăn mặc của Cẩm Ly là sự tiết chế. Cô thường chỉ tập trung vào một vài chi tiết để tạo điểm nhấn, tránh khiến tổng thể trở nên rườm rà.

Cẩm Ly tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cẩm Ly, sinh năm 2003, quê Đắk Lắk và hiện là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Trước khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô từng hoạt động với vai trò mẫu ảnh tự do, gây chú ý nhờ gương mặt sáng và chiều cao 1,70 m.

Tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Cẩm Ly lọt Top 5 Người đẹp Thời trang, nhận giải Người đẹp Tây Nguyên và giành ngôi vị Á hậu 2.

Trước đây, Cẩm Ly thường xuất hiện trong những bộ váy liền mang gam màu sáng, phom mềm mại và kiểu dáng không quá cầu kỳ. Cách lựa chọn này phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào của người đẹp.

Hiện tại, cô vẫn duy trì nét nữ tính nhưng bổ sung thêm nhiều chi tiết tạo điểm nhấn. Đường xẻ tà, phần vai trần, thiết kế quây hay những khoảng hở ở eo và lưng xuất hiện thường xuyên hơn, mang đến sắc thái trưởng thành cho phong cách của nàng Á hậu.

Không chỉ dừng ở váy ôm, Cẩm Ly còn thử sức với nhiều kiểu trang phục ngắn, hai dây hoặc có phần thân trên được xử lý nổi bật. Những lựa chọn này cho thấy người đẹp ngày càng tự tin với hình thể và muốn đa dạng hóa phong cách.

Trong đời thường, Cẩm Ly ưu tiên những set đồ trẻ trung, dễ ứng dụng. Áo phông, sơ mi, chân váy ngắn thường được cô kết hợp cùng giày thể thao và phụ kiện đơn giản, phù hợp với hình ảnh một nữ sinh năng động.

Người đẹp cũng gợi ý công thức phối đồ thanh lịch với áo dệt kim kẻ ngang, sơ mi trắng và chân váy xếp ly dáng dài. Sự kết hợp giữa gam đen, trắng và kem tạo tổng thể hài hòa, trong khi phom áo ngắn giúp cân đối tỷ lệ cơ thể.

Với những cô gái yêu thích phong cách trẻ trung, áo sơ mi khoác ngoài áo quây kết hợp chân váy ngắn cũng là một lựa chọn đáng tham khảo. Cách phối nhiều lớp nhưng tiết chế giúp trang phục không nặng nề. Bốt cao cổ đồng màu với áo bên trong tạo sự liền mạch và tăng vẻ hiện đại.

Khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc thực hiện bộ ảnh thời trang, Cẩm Ly có thể tăng độ nổi bật bằng những thiết kế ôm sát và có đường cắt táo bạo hơn.

Trong một lần xuất hiện, Á hậu Cẩm Ly gây chú ý với đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ, tôn bờ vai và đường nét cơ thể. Thiết kế xếp nhún kết hợp tà váy tơ bay bổng, đi cùng vòng cổ đính đá và mái tóc xoăn sóng.

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Theo chia sẻ của người đẹp, cô duy trì tập luyện các bộ môn như bơi lội và gym. Việc vận động thường xuyên giúp Cẩm Ly duy trì hình thể săn gọn và có thêm sự tự tin khi thử nghiệm nhiều kiểu trang phục.

Từ hình ảnh nữ sinh với phong cách ngọt ngào, Cẩm Ly đang xây dựng diện mạo thời trang đa dạng hơn. Nét nữ tính vẫn được giữ lại, trong khi những lựa chọn mới giúp nàng Á hậu sinh năm 2003 tạo dấu ấn riêng.