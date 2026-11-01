Người đẹp Hoàng Phương Anh đăng quang Miss Asian 2026

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á - Miss Asian 2026 diễn ra tối 31-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, với sự tham gia tranh tài của 20 nữ doanh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Nữ doanh nhân Hoàng Phương Anh đến từ TP. Hồ Chí Minh đã đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026 - Miss Asian 2026. Ảnh: BTC

Tại đêm chung kết, 20 người đẹp đã lần lượt trải qua các vòng thi: trình diễn áo dài, trang phục công sở, đầm dạ hội. Qua các vòng thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn 7 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng thi ứng xử để chọn ra các ngôi vị cao nhất cho cuộc thi.

Nữ doanh nhân Hoàng Phương Anh đã có các phần trình diễn và phần thi ứng xử xuất sắc để đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Ảnh: BTC

Kết quả chung cuộc, người đẹp Hoàng Phương Anh (TP. Hồ Chí Minh) giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026. Bên cạnh danh hiệu cao nhất, cô còn được trao 2 giải phụ: Người đẹp Tài năng và Người đẹp được yêu thích nhất.

Chân dung xinh đẹp của tân Hoa hậu Doanh nhân Châu Á 2026. Ảnh: BTC

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội), đồng thời nhận giải Người đẹp Làn da đẹp. Hà Nhã Uyên (Hà Nội) đạt danh hiệu Á hậu 2 và giải Người đẹp Hình thể.

Danh hiệu Á hậu 3 được trao cho Phan Thiên Ngọc (Huế), đồng thời là Người đẹp Công sở, và Nguyễn Thiên Hương (Đồng Nai).

Ở các danh hiệu chuyên đề, Hoàng Thị Nụ (Hà Nội) được trao danh hiệu Hoa hậu Nhân ái và giải Người đẹp Dạ hội. Nguyễn Thị Hiền (Đồng Nai) đạt danh hiệu Hoa hậu Đại sứ và giải Người đẹp Khả ái. Trần Thị Hà (Nghệ An) được trao danh hiệu Hoa hậu Toàn năng và giải Người đẹp Nụ cười đẹp.

Các giải phụ còn lại gồm: Người đẹp Áo dài thuộc về Nguyễn Ngọc Quế Trân (Đồng Nai), Người đẹp Du lịch thuộc về Thạch Thị Thanh Hằng (Vĩnh Long), Người đẹp Truyền thông thuộc về Nguyễn An Thư (Hà Nội), Người đẹp Thời trang thuộc về Phan Thị Dự (Đà Nẵng).

Các thí sinh lộng lẫy trong trang phục dạ hội tại đêm chung kết. Ảnh: BTC

Theo thông tin của Ban tổ chức, tân hoa hậu sẽ có cơ hội ký hợp đồng trở thành gương mặt đại diện thương hiệu của Charice Corporation tại Mỹ trong thời hạn 2 năm, với giá trị tương đương một căn hộ trị giá 2 tỷ đồng.

Khoảng 1.000 khán giả đã đến cổ vũ, tiếp thêm sự tự tin cho các thí sinh. Ảnh: Phương Vi

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á - Miss Asian 2026 do Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam tổ chức. Chương trình hướng đến việc tìm kiếm, tôn vinh các nữ doanh nhân có nhan sắc, tri thức, tài năng và bản lĩnh; đồng thời khuyến khích các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.