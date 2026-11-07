Người đẹp Hà Nội Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Tiền Phong

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự đua sắc của 25 người đẹp đến từ nhiều vùng miền của Tổ quốc. Các thí sinh đã trải qua hành trình tuyển chọn, đào tạo và trải nghiệm kéo dài nhiều tháng, với nhiều vòng thi, từ sơ khảo đến chung khảo toàn quốc, quy tụ hàng trăm thí sinh trên khắp cả nước.

Sân khấu rực rỡ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Tiền Phong

Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi năm nay đặt vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong mối liên hệ với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng của lớp trẻ hôm nay.

“Hương” gợi chiều sâu văn hóa, cốt cách và tâm hồn; “Sắc” là vẻ đẹp con người, sức sống và tinh thần vươn lên. Từ đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn tiêu chí “Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến”.

Phần trình diễn mở màn của các thí sinh. Ảnh: Báo Tiền Phong

Sân khấu tôn vinh các nhan sắc Việt mang hơi thở di sản và khát vọng thanh xuân, được thiết kế từ cảm hứng lụa và chiếc lá, với những dải kiến trúc mềm mại và các lớp cánh cửa tượng trưng cho dấu mốc trưởng thành của thí sinh. Sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m², kết hợp âm thanh, ánh sáng, trình diễn thời trang và nghệ thuật.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ về nhiệm kỳ của mình. Ảnh: Báo Tiền Phong

Ban cố vấn của Hoa hậu Việt Nam 2026 có nhà báo Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (Trưởng ban Cố vấn).

Ban giám khảo gồm nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (Trưởng ban giám khảo); NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội); nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh; Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương (giám khảo khách mời).

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Tiền Phong

Phát biểu khai mạc đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh, gần bốn thập niên qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Ban tổ chức luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng. Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến.

“Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Phần thi đầu tiên là trang phục áo dài, các thí sinh trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Mạch Liên Hoa” do Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn thực hiện, lấy cảm hứng từ tranh sen của họa sĩ Bùi Trọng Dư.

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: Báo Tiền Phong

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: Báo Tiền Phong

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: Báo Tiền Phong

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: Báo Tiền Phong

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: Báo Tiền Phong

Họa tiết sen được thêu tay trên nền lụa truyền thống, lần lượt gợi mở những dấu sen trong mỹ thuật, văn hiến và đời sống Việt Nam. Bộ sưu tập gồm bốn nhóm thiết kế: “Dấu sen trên gốm hoa nâu”, “Dấu sen nơi miền văn hiến”, “Sen và những nàng thơ” và “Sen và muôn vật yêu thương”.

Các thí sinh trong trang phục áo tắm. Ảnh: Báo Tiền Phong

Phần thi áo tắm tiếp nối với bộ sưu tập “Pearlescent Bloom – Ngọc ngà tỏa sáng” của Dery Swimwear. Lấy cảm hứng từ ngọc trai và ánh sáng đại dương, các thiết kế sử dụng sắc hồng ánh xà cừ, đường xếp nếp và chất liệu bắt sáng, thể hiện ba sắc thái thanh lịch, rạng rỡ và kiêu hãnh.

Các thí sinh trong phần thi trang phục áo tắm. Ảnh: Báo Tiền Phong

25 thí sinh đã tự tin khoe vẻ đẹp hình thể khỏe khoắn, trẻ trung, gợi cảm.

Sau phần thi áo tắm, top 15 người đẹp của cuộc thi được công bố. Các người đẹp này cũng tỏa sáng trong phần thi trang phục dạ hội.

Top 10 trong trang phục dạ hội. Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong trang phục lộng lẫy và sang trọng, các thí sinh còn chia sẻ những thông điệp tâm huyết họ muốn lan tỏa cho cộng đồng.

Top 10 thí sinh được xướng tên và sau đó chỉ 5 thí sinh xuất sắc tham gia phần thi ứng xử, gồm các người đẹp: Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Yến Trang, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh.

Thể hiện xuất sắc trong các phần thi và đặc biệt là phần ứng xử, người đẹp của Hà Nội Nguyễn Yến Trang đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Người đẹp Nguyễn Yến Trang với những bước đi đầu tiên trên cương vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Tiền Phong

Tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, ngôi vị Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.

Top 10 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026: Đinh Diệu Anh, Tạ Thị Hoa, Trần Xuân Khánh Linh, Bùi Mai Linh, Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Yến Trang, Nguyễn Thị Kim Châu, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi. Người đẹp được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh Đại sứ Nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh Đại sứ Du lịch và Môi trường: Tạ Thị Hoa Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật: Đinh Hoàng Gia Linh Đại sứ Thể thao và Thời trang: Đinh Diệu Anh Người đẹp biển: Bùi Mai Linh