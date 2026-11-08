Người đẹp Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 7/11, đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề "Miền hương sắc" diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh.

Trải qua các vòng thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội, cuộc thi đã chọn được 5 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng thi ứng xử. Từ đó, ngôi vị cao nhất cuộc thi đã được trao cho người đẹp Nguyễn Yến Trang (Hà Nội) cùng vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trong khoảnh khắc đăng quang. Ảnh: BTC

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo 3 vòng 79-58-88 cm.

Trong phần thi ứng xử của Top 5, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của một đất nước hòa bình? Bạn muốn lan tỏa hình ảnh ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Cô trả lời: "Có những vùng đất, khoảng trời vẫn phải oằn mình dưới tiếng bom đạn. Vì vậy, tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở Việt Nam, mỗi sáng thức dậy dưới bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Với tôi, đó chính là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Phần thi áo dài của các người đẹp. Ảnh: BTC

Toàn cảnh sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Việt Nam không chỉ là một đất nước yêu chuộng hòa bình mà còn có trách nhiệm góp phần kiến tạo, lan tỏa hòa bình đến thế giới. Tôi tự hào là một người Việt Nam và mong muốn giới thiệu hình ảnh một đất nước tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế".

Á hậu 1 là Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 là Lê Phương Nghi.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các danh hiệu: Người đẹp được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh; Người đẹp Nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh; Đại sứ Du lịch và môi trường: Tạ Thị Hoa; Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật: Đinh Hoàng Gia Linh; Đại sứ Thời trang và thể thao: Đinh Diệu Anh; Người đẹp Biển: Bùi Mai Linh.