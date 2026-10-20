Người đẹp gen Z Nguyễn Yến Trang coi Hoa hậu Việt Nam như một thử thách lớn để khẳng định bản thân

Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, từng có thành tích ba năm liền là học sinh giỏi. Người đẹp sau đó đã xuất sắc trúng tuyển ba trường đại học: Học viện Tài chính, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Yến Trang đã chọn theo học tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội để tiếp bước con đường trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ.

Bước vào vòng Chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, cảm xúc của Yến Trang là sự vỡ òa. Vì ở “Nhà chung”, cô vốn khá ít nói và hay ngại trước ống kính. Nữ sinh gen Z hạnh phúc khi thấy những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Trải qua các vòng thi khác nhau, góp mặt tại Chung kết, thay đổi lớn nhất của Yến Trang là sự tự tin. Từ một người rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây, cô đã dám bước ra khỏi “vùng an toàn”, tự tin sải bước trước đám đông và “cháy” hết mình trên sân khấu.

Là thí sinh Hà Nội, Yến Trang cho biết: “Mình thấy rằng, để chọn ra một điều gì đó của Hà Nội để mang đến cuộc thi là rất khó. Tuy nhiên, điều mình mong muốn mang tới Hoa hậu Việt Nam chính là hình ảnh của một người con Thủ đô luôn cố gắng làm thật tốt mọi việc, nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất. Mình muốn mọi người thấy hình ảnh một cá nhân luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Đó chính là điều đẹp nhất mà mình muốn mang đến và chia sẻ tại cuộc thi này”.

Điểm khác biệt cô muốn mang đến là chứng minh rằng, một cô gái có nền tảng sư phạm, mộc mạc và ít ồn ào vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ và bùng nổ đầy uy lực khi biết nắm bắt cơ hội.

Qua hành trình của mình tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang bày tỏ: “Đừng ngại việc mình ít nói hay là một "tấm chiếu mới", bởi vì bằng sự kiên trì, một nền tảng tri thức vững vàng từ ghế nhà trường và sự bùng nổ đúng thời điểm, bất kỳ cô gái nào cũng có thể tỏa sáng và chạm tới những giấc mơ lớn của cuộc đời”.

Sau những ngày tập luyện với các thí sinh khác, Yến Trang cảm thấy, áp lực nhất là việc phải quen với ống kính máy quay, vì vốn quen sống hướng nội. Còn đáng nhớ nhất là những khoảnh khắc tập luyện mệt mỏi nhưng các bạn đều dành lời động viên cho nhau.

Yến Trang bộc bạch: “Hoa hậu Việt Nam đã mang lại cho mình những người bạn tuyệt vời. Bên cạnh đó, cuộc thi còn rèn cho mình sự kỷ luật, giúp mình khám phá ra giới hạn của bản thân để tự tin bước tiếp trên con đường trưởng thành”.