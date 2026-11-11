Người đẹp được bình chọn nhiều nhất Hoa hậu Việt Nam 2026: 'Tình cảm của khán giả là món quà đặc biệt'

Vũ Hồng Hạnh tốt nghiệp chuyên ngành Luật, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng hoạt động người mẫu, tham gia các chương trình thời trang và đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Hồng Hạnh gây chú ý khi hai lần dẫn đầu bình chọn của khán giả ở vòng Chung khảo và Chung kết. Trong đêm Chung kết diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng, cô được xướng tên đầu tiên vào Top 15 và nhận danh hiệu Người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Vũ Hồng Hạnh trình diễn trang phục áo dài tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

'Có những người chưa từng gặp nhưng luôn âm thầm dõi theo mình'

Nhớ lại khoảnh khắc được xướng tên, Hồng Hạnh cho biết, cảm xúc đầu tiên của cô là bất ngờ, xúc động và hạnh phúc. Dù từng hy vọng nhận được sự ghi nhận từ khán giả, cô không đặt nặng mục tiêu phải giành danh hiệu.

“Thời điểm ấy, mình không nghĩ được quá nhiều, chỉ cảm thấy biết ơn vì tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là món quà vô cùng đặc biệt. Mình thực sự trân trọng điều đó”, Hồng Hạnh chia sẻ.

Theo người đẹp Phú Thọ, điều khiến cô xúc động nhất không nằm ở số lượt bình chọn mà ở sự quan tâm từ những người chưa từng gặp mặt. Trong suốt cuộc thi, Hồng Hạnh thường xuyên nhận được tin nhắn động viên, lời chúc và sự cổ vũ trước mỗi phần thi.

“Có những lời nhắn rất giản dị nhưng lại tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực. Có những người mình chưa từng gặp ngoài đời, nhưng vẫn dành thời gian theo dõi, bình chọn và cổ vũ. Đó là tình cảm rất đáng quý”, cô nói.

Bước ra khỏi vùng an toàn, học cách tin vào bản thân

Từng có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp, nhưng Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn mang đến cho Hồng Hạnh những thử thách mới. Cô cho biết, hành trình này giúp bản thân tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, xây dựng những mối quan hệ đẹp và hiểu rõ chính mình hơn.

Để theo đuổi cuộc thi, Hồng Hạnh phải dành nhiều thời gian tập luyện, tạm gác một số dự định cá nhân và giảm bớt thời gian bên gia đình, bạn bè. Có những thời điểm, áp lực và sự mệt mỏi khiến cô hoài nghi về khả năng của bản thân. “Đã có lúc mình tự hỏi, liệu bản thân có đủ khả năng để tiếp tục hay không. Nhưng may mắn là mình chưa bao giờ phải đi qua những khoảnh khắc ấy một mình. Sự động viên từ gia đình, những người đồng hành và khán giả đã giúp mình có thêm sức mạnh”, Hồng Hạnh tâm sự.

Nhìn lại hành trình vừa qua, cô nhận thấy mình đã thay đổi đáng kể, đặc biệt trong cách đối diện với khó khăn. Từ một người còn e dè trước những thử thách mới, Hồng Hạnh dần học cách bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn trải nghiệm và tin tưởng vào khả năng của bản thân: “Mình nhận ra, vẻ đẹp của một người con gái không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở tri thức, lòng nhân ái, sự tử tế và cách đối xử với những người xung quanh. Đây có lẽ là điều quý giá nhất mà Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến cho mình”.

Khép lại hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, Hồng Hạnh dành lời cảm ơn đến gia đình vì luôn là điểm tựa vững chắc, động viên và tin tưởng cô trong những thời điểm khó khăn. Người đẹp cũng trân trọng sự quan tâm, đồng hành của nhà trường, thầy cô và bạn bè trong suốt cuộc thi.

Vũ Hồng Hạnh cùng thầy Đỗ Ngọc Sơn - Giám đốc Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse, tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đặc biệt, Hồng Hạnh muốn gửi lời tri ân đến thầy Đỗ Ngọc Sơn - Giám đốc Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse, đơn vị chuyên đào tạo MC, giao tiếp và thuyết trình. Theo cô, sự quan tâm, động viên và niềm tin mà thầy dành cho mình là nguồn khích lệ quý giá trong hành trình chinh phục Hoa hậu Việt Nam 2026.

“Mình thực sự biết ơn thầy Đỗ Ngọc Sơn vì đã luôn quan tâm, động viên và dành cho mình những lời khích lệ. Với mình, sự tin tưởng của thầy không chỉ là động lực để tự tin hơn khi tham gia cuộc thi mà còn nhắc nhở bản thân phải không ngừng học hỏi, hoàn thiện mình”, Hồng Hạnh bày tỏ.