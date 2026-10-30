'Người đẹp Đất Mũi qua ảnh': Lan toả vẻ đẹp phụ nữ, quảng bá quê hương Cà Mau

Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ nét duyên dáng của người phụ nữ mà còn có thể kể một câu chuyện về nơi họ sinh ra, lớn lên và gắn bó. Từ ý tưởng đó, “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” hướng đến kết nối vẻ đẹp người phụ nữ với vẻ đẹp quê hương, đưa hình ảnh Cà Mau đến gần hơn với công chúng qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Pano quảng bá Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” năm 2026.

Vẻ đẹp phụ nữ Cà Mau trong sắc màu quê hương

Cuộc thi do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức, theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/2/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong 6 tháng cuối năm 2026.

Qua những khuôn hình về phụ nữ, cuộc thi góp phần giới thiệu cảnh sắc, văn hoá và con người vùng đất cực Nam Tổ quốc. (Ảnh: HUỲNH LÂM)

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, cuộc thi còn hướng đến những nét đẹp trong phẩm chất, trí tuệ, tâm hồn và khát vọng vươn lên của phụ nữ Cà Mau thời kỳ mới. Qua từng bộ ảnh, hình ảnh người phụ nữ được đặt trong không gian văn hoá, đời sống và thiên nhiên quê nhà, tạo nên những lát cắt gần gũi về đất và người Cà Mau.

Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” không đơn thuần là cuộc thi về vẻ đẹp người phụ nữ, mà còn là cách kể những câu chuyện về đất và người Cà Mau bằng ngôn ngữ hình ảnh.

Thông qua mỗi bộ ảnh, Ban tổ chức mong muốn tôn vinh vẻ đẹp, phẩm chất, trí tuệ và khát vọng của phụ nữ Cà Mau, đồng thời giới thiệu văn hoá, con người, thiên nhiên quê hương. Việc kết hợp báo chí với các nền tảng số được kỳ vọng tạo thêm sức lan toả, đưa hình ảnh đẹp về Cà Mau đến gần công chúng.

Ông Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh.

Mỗi bộ ảnh, một câu chuyện về Cà Mau

Theo thể lệ, mỗi thí sinh gửi một bộ gồm 5 ảnh màu, trong đó có ảnh chụp bối cảnh tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá trong tỉnh; ảnh gắn với không gian học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; ảnh trong trang phục truyền thống mang bản sắc văn hoá dân tộc , anh chân dung và anh toàn thân. Trang phục phải lịch sự, khuyến khích áo dài và trang phục truyền thống.

Sinh viên Nguyễn Yến Linh, Trường Đại học Bình Dương – Phân hiệu Cà Mau, hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong bộ ảnh tôn vinh vẻ đẹp nữ sinh gắn với hình ảnh học tập.

Những yêu cầu này mở ra nhiều cách thể hiện khác nhau. Đó có thể là nét duyên trong tà áo dài, vẻ tự tin của nữ sinh nơi giảng đường; hay hình ảnh người phụ nữ giữa không gian lao động, sản xuất. Mỗi khuôn hình, nếu được lựa chọn bối cảnh và thể hiện có dụng ý, sẽ góp thêm một câu chuyện về con người và cuộc sống Cà Mau.

Hào hứng tham gia cuộc thi, bạn Nguyễn Kiều Nhẫn, sinh viên năm tư, Trường Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau, cho rằng, cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người con gái Cà Mau mà còn là cơ hội để người trẻ thể hiện tình yêu quê hương qua những khuôn hình giàu ý nghĩa.

"Tôi mong muốn bộ ảnh của mình vừa thể hiện nét đẹp riêng, vừa giới thiệu hình ảnh con người, văn hoá và vùng đất Cà Mau đến nhiều người hơn. Đây cũng là dịp để tôi học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân, lan toả hình ảnh thế hệ phụ nữ trẻ Cà Mau tự tin, năng động và giàu lòng tự hào quê hương”, Kiều Nhẫn chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Yến Linh chọn hình ảnh nữ sinh trong môi trường học đường, thể hiện nét đẹp tri thức, sự năng động và tự tin của tuổi trẻ.

Bạn Nguyễn Yến Linh, sinh viên Trường Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau, bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng, vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên bởi tri thức, lòng tử tế và thái độ sống tích cực. Tôi đang chuẩn bị bộ ảnh tốt nhất để tham gia cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh”. Dù kết quả ra sao, với tôi, đây cũng là trải nghiệm quý giá, giúp bản thân trưởng thành hơn và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Cà Mau có nhiều cảnh đẹp, công trình kiến trúc và điểm đến đặc trưng, tạo nguồn cảm hứng để thí sinh sáng tạo những bộ ảnh quảng bá quê hương qua cuộc thi. (Ảnh: HUỲNH LÂM)

Theo ông Lâm Hồ Sỹ, Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi nhận được nhiều bộ ảnh được đầu tư nghiêm túc, mang góc nhìn mới và dấu ấn riêng. Những bộ ảnh đạt chất lượng có thể trở thành nguồn tư liệu hình ảnh phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu hìnhg ảnh đất và người Cà Mau đến công chúng trong và ngoài tỉnh.

Từ những khuôn hình giàu cảm xúc, Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” năm 2026 mở ra cách kể chuyện gần gũi về con người, văn hoá và cảnh sắc Cà Mau. Mỗi bộ ảnh chỉ lưu giữ nét đẹp người phụ nữ mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Khi được lan toả trên các nền tảng số, những hình ảnh ấy sẽ tiếp tục kết nối người xem với Cà Mau, khơi gợi mong muốn khám phá và trải nghiệm quê hương qua góc nhìn trẻ trung, chân thực của chính những người con nơi đây.

Thông tin cuộc thi

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 13/11/2026 tại website: https://nguoidepdatmuiquaanh2026.com. Hồ sơ gồm phiếu đăng ký, bộ ảnh dự thi, giấy tờ tuỳ thân hợp lệ, bài giới thiệu bản thân và cảm nghĩ về quê hương Cà Mau không quá 300 chữ.

Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được 20 bộ ảnh của 20 thí sinh trong tỉnh. Theo kế hoạch, việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, đăng tải tác phẩm đủ điều kiện, bình chọn và chấm sơ khảo kéo dài đến hết ngày 13/11; Ban Giám khảo tiến hành chấm giải và công bố kết quả trước ngày 20/11.

Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức ngày 25/11/2026. Các gương mặt và bộ ảnh tiêu biểu sẽ tiếp tục được giới thiệu trên những kênh thông tin của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau.