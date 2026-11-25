Sáng 25/11 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Universe 2026 diễn ra tại Puerto Rico với sự tham gia của gần 120 thí sinh. Kết quả, Jennifer Barreto - đại diện nước chủ nhà giành vương miện. Các vị trí Á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về đại diện Dominican Republic, Venezuela, Philippines và New Zealand.

Trước đêm chung kết, Jennifer Barreto được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ. Người đẹp sinh năm 1998, cao 1m82, hiện làm công tác xã hội và chuyên gia phòng ngừa tại Bộ Quốc phòng Puerto Rico. Cô sở hữu hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng.

Hoa hậu Puerto Rico đăng quang Miss Universe 2026. Ảnh: Miss Universe

Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc và phong thái trình diễn, Jennifer còn nhận được sự chú ý với câu chuyện cá nhân và các hoạt động cộng đồng. Cô đã kết hôn, có con gái 7 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên có gia đình đăng quang Miss Universe.

Trong phần thi ứng xử, Jennifer Barreto thể hiện sự tự tin khi chia sẻ quan điểm về vai trò của người lãnh đạo. Cô cho rằng thế giới cần những nhà lãnh đạo có năng lực, biết đồng cảm, sẵn sàng lắng nghe và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

“Chúng ta sống trong một thế giới mà ở đó, chúng ta thường phán xét và chất vấn. Nhưng các nhà lãnh đạo có trách nhiệm tự đứng lên bảo vệ mình, đồng thời làm gương và đặt ra những chuẩn mực. Là một người có khát vọng trở thành nhà lãnh đạo, tôi hy vọng mình có thể tạo ra tác động lâu dài bằng cách lắng nghe những nhu cầu của cộng đồng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc và phong thái trình diễn, Jennifer còn nhận được sự chú ý với câu chuyện cá nhân và các hoạt động cộng đồng. Ảnh: Miss Universe

Khi chúng ta lắng nghe những nhu cầu ấy và điều chỉnh các chiến lược để ngăn ngừa những hành vi gây hại cho phù hợp với nhu cầu của cộng đồng, đó chính là lúc chúng ta tạo ra tác động”, người đẹp chia sẻ.

Miss Universe ra đời năm 1952, được xem là một trong những cuộc thi sắc đẹp có sức ảnh hưởng quốc tế. Từ năm 2023, cuộc thi mở rộng tiêu chí dự thi, cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con, đang mang thai và phụ nữ chuyển giới tham gia.

Năm nay, Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào không tham dự cuộc thi, trong bối cảnh tranh chấp quyền cấp phép và những bất ổn trong hệ thống tổ chức.

Trước đó, Việt Nam từng nhiều lần cử đại diện tranh tài tại Miss Universe. Hương Giang là đại diện gần nhất của Việt Nam tại cuộc thi vào năm ngoái, nhưng không đạt thành tích.