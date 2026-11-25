Vượt qua hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, người đẹp Puerto Rico đã xuất sắc giành vương miện Miss Universe 2026.

Chiến thắng này càng trở nên đặc biệt khi cuộc thi năm nay được tổ chức ngay trên quê hương của tân hoa hậu, đồng thời đánh dấu cột mốc 75 năm hình thành và phát triển của đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới.

Người đẹp Puerto Rico đã xuất sắc giành vương miện Miss Universe 2026.

Tại đêm thi quyết định, Jennifer Barreto lần lượt ghi tên mình vào những vòng thi quan trọng, trước khi góp mặt trong Top 5 chung cuộc. Những phần thể hiện của người đẹp giúp cô chinh phục ban giám khảo và khép lại hành trình dự thi bằng chiếc vương miện danh giá. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Cộng hòa Dominica. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt là Venezuela, Philippines và New Zealand.

Năm nay, Miss Universe quy tụ 116 thí sinh, trở thành một trong những mùa giải có số lượng đại diện đông đảo. Đặc biệt, cuộc thi mang ý nghĩa kỷ niệm 75 năm thành lập, với nhiều hoạt động được tổ chức tại Puerto Rico. Trước đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua những phần thi trang phục dân tộc, trình diễn bán kết với trang phục áo tắm và dạ hội.

Chiến thắng của Jennifer Barreto cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với Puerto Rico khi quốc gia này vừa là nơi đăng cai, vừa có đại diện giành được danh hiệu cao nhất. Sau đêm chung kết, người đẹp sẽ bắt đầu nhiệm kỳ với nhiều hoạt động quảng bá, giao lưu quốc tế và các dự án cộng đồng trên cương vị Miss Universe 2026.

Với cột mốc 75 năm cùng kết quả đăng quang ngay trên sân nhà, Miss Universe 2026 khép lại bằng một mùa giải đáng nhớ đối với người hâm mộ sắc đẹp Puerto Rico và khán giả quốc tế.