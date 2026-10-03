Người đẹp Chile đảm nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025 của Trịnh Mỹ Anh

Ngày 3/10, Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones đến từ Chile giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Nathalie Briones được Miss Earth bổ nhiệm giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025. Ảnh: BTC

Theo tổ chức này, trên cương vị mới, Nathalie Briones được kỳ vọng sẽ sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng để truyền cảm hứng cho cộng đồng bảo vệ nguồn nước, biến nhận thức về môi trường thành những hành động thiết thực.

Việc Nathalie Briones được trao danh hiệu đồng nghĩa Trịnh Mỹ Anh không còn giữ vị trí Miss Earth Water 2025. Tuy nhiên, trong thông báo, phía Miss Earth không đề cập đến người đẹp Việt Nam, đồng thời không công bố nguyên nhân thay đổi danh hiệu.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Trịnh Mỹ Anh giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết tổ chức tối 2/10 tại Hải Phòng.

Tối 2/10, Trịnh Mỹ Anh giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Trước đó, việc Mỹ Anh tham dự Miss Universe Vietnam 2026 từng thu hút sự chú ý bởi cô vẫn đang trong nhiệm kỳ Miss Earth Water 2025. Cuộc thi Miss Earth 2026 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay và chưa tìm ra chủ nhân mới của danh hiệu.

Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Miss Earth Water 2025 tại chung kết Miss Earth diễn ra ngày 5/11/2025 ở Philippines. Đại diện Việt Nam lọt vào nhóm bốn thí sinh có thành tích cao nhất cùng các người đẹp đến từ Cộng hòa Czech, Iceland và Thái Lan.

Sau cuộc thi quốc tế, Mỹ Anh tiếp tục tham gia một số hoạt động với danh hiệu Miss Earth Water 2025. Đến tháng 9/2026, cô được công bố trong danh sách thí sinh Miss Universe Vietnam và sau đó tiến vào đêm chung kết.

Tại phần thi ứng xử của Miss Universe Vietnam 2026, Mỹ Anh nhận câu hỏi về cách xã hội đánh giá sự thành công của phụ nữ trước những lựa chọn khác nhau giữa sự nghiệp và gia đình. Cô cho rằng thành công lớn nhất là khi mỗi người phụ nữ được quyền lựa chọn cuộc sống mình mong muốn; sự nghiệp và gia đình đều quan trọng nhưng mức độ ưu tiên có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, từng theo học Trường Đại học Thương mại. Trước khi tham dự Miss Earth 2025, cô giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Người đẹp cũng từng góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss Grand Vietnam 2024.

Hiện Trịnh Mỹ Anh chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc tổ chức Miss Earth trao danh hiệu Miss Earth Water 2025 cho Nathalie Briones.