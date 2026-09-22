Người đẹp cầu lông Thái Lan dương tính với chất cấm tại ASIAD 2026

Theo thông báo của Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA), mẫu thử của Pitchamon được lấy ngày 17/9 tại Nagoya, Nhật Bản, trong một đợt kiểm tra ngoài thi đấu.

Tay vợt cầu lông nữ Thái Lan Pitchamon Opatniputh trở thành trường hợp đầu tiên tại ASIAD 2026. Ảnh: FBNV.

Kết quả phân tích cho thấy sự hiện diện của furosemide, thuộc nhóm S5 - thuốc lợi tiểu và chất che giấu, bị cấm cả trong lẫn ngoài thời gian thi đấu.

Ngay sau khi được thông báo, Pitchamon bị tạm đình chỉ với hiệu lực lập tức. Trong thời gian này, tay vợt 19 tuổi không được thi đấu, tập luyện, huấn luyện hoặc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ASIAD 2026.

Điều này khiến cô không thể góp mặt cùng đội tuyển cầu lông nữ Thái Lan trong trận tứ kết đồng đội gặp Trung Quốc.

Vụ việc của Pitchamon Opatniputh vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định chống doping của OCA. Ảnh: FBNV.

Pitchamon có quyền yêu cầu phân tích mẫu B để kiểm tra lại kết quả mẫu A. Cô cũng có thể khiếu nại quyết định tạm đình chỉ lên Bộ phận Chống doping của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS ADD).

Đáng chú ý, việc mẫu A cho kết quả bất lợi chưa đồng nghĩa với một án phạt doping cuối cùng.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định chống doping của OCA và Bộ luật Chống doping thế giới. ITA cho biết sẽ không bình luận thêm trong thời gian quá trình xem xét đang diễn ra.