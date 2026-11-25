Sáng 25/11 (giờ Hà Nội), chung kết Miss Universe 2026 (Hoa hậu Hoàn vũ) diễn ra nhà thi đấu El Choliseo, thành phố San Juan, Puerto Rico. 116 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia tranh tài.

Các người đẹp trải qua phần đồng diễn, hô tên, trình diễn áo tắm, dạ hội và trả lời ứng xử. Từ top 30, ban giám khảo chọn ra top 12 và top 5. Cuối cùng, danh hiệu hoa hậu và 4 á hậu được xướng lên sau phần thi ứng xử.

Jennifer Barreto xúc động trong giây phút đăng quang.

Chung cuộc, người đẹp Jennifer Barreto, đại diện nước chủ nhà Puerto Rico vượt qua 115 cô gái để giành vương miện cao nhất. Hoa hậu năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1,82 m. Cô được đánh giá cao từ những vòng ngoài và duy trì phong độ ổn định trong đêm chung kết.

Jennifer Barreto nổi bật về sắc vóc và trình độ học vấn. Cô từng tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học nghiên cứu, sở hữu hai bằng thạc sĩ về Tâm lý học và Công tác xã hội lâm sàng. Cô đang làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội và phòng ngừa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi. Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên Jennifer Barreto thử sức.

Vương miện á hậu 1 thuộc về người đẹp Cộng hòa Dominica. Trong khi đó, á hậu 2 được trao cho thí sinh người Venezuela, á hậu 3 thuộc về người đẹp Philippines. Á hậu 4 được trao cho thí sinh đến từ New Zealand.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ đã kết hôn và có con gái.

Miss Universe 2026 chính thức khởi động từ ngày 11/11. Cuộc thi quy tụ 116 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

6 thí sinh ở Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào không dự thi do vướng mâu thuẫn về bản quyền cuộc thi.

Cuộc thi năm nay không tạo được sức hút về truyền thông so với các mùa trước. Đáng chú ý, phần thi trình diễn áo tắm Beauty at the Beach diễn ra trên bãi biển khách sạn Caribe Hilton tại San Juan, Puerto Rico hôm 15/11 vấp chỉ trích.

Theo tờ El Vocero, chương trình diễn ra trễ khoảng 2 tiếng rưỡi so với kế hoạch. Ngoài ra, cũng chỉ có 70/116 thí sinh tham gia đêm diễn bikini này.

Bên cạnh đó, khâu tổ chức bị nhận xét kém chuyên nghiệp. Cụ thể, trong những clip đăng tải trên mạng xã hội, các thí sinh phải catwalk trên một tấm thảm trải trên bãi cát. Một số nhân viên chương trình phải đứng ra giữ mép thảm để tránh xô lệch.

An Nhi