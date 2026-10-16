Người đẹp bóng chuyền Thái Lan buồn rười rượi, giá trị tiền tỷ bị lãng phí trên ghế dự bị

Sasipaporn liên tục phải ngồi dự bị tại XMLS Thanh Hóa

😢 💔 Siêu sao Thái Lan gây thất vọng

Ở lượt trận thứ 2 của Xi Măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa gặp VTV Bình Điền Long An, thuộc vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Vĩnh Long tối 15/10, chủ công Sasipaporn Janthawisut gần như phải làm bạn với băng ghế dự bị. Thay vào đó, ngoại binh còn lại của đội bóng xứ Thanh là Claire Hoffman được trao cơ hội thi đấu.

Gương mặt buồn của Sasipaporn khi liên tục phải ngồi dự bị ở trận đấu vừa qua của Thanh Hóa

Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với danh tiếng của Sasipaporn. Chủ công cao 1m78 từng giành danh hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhất) tại giải vô địch châu Á, đồng thời là “cỗ máy ghi điểm” đáng sợ nhất của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan hiện tại. Với sức gần 3m cùng khả năng tấn công đa dạng, cô từng gây nhiều khó khăn cho những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản và Trung Quốc.

Sasipaporn thi đấu mờ nhạt dù được xem là ngoại binh chất lượng bậc nhất của giải

Chính vì vậy, việc Sasipaporn chưa thể tạo dấu ấn trong hai trận đấu vừa qua khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công, ngôi sao người Thái Lan lại chưa đóng góp được nhiều cho XMLS Thanh Hóa.

🎯 ⭐ Mức phí tiền tỷ, hiệu quả chưa tương xứng

Sasipaporn là bản hợp đồng nhận được nhiều sự chú ý của đội bóng Thanh Hóa. Dù mức phí thuê ngoại binh không được CLB công bố chính thức, theo ước tính từ giới thạo tin, phí lót tay của chủ công người Thái Lan có thể từ 50.000 USD mỗi mùa, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng, chưa kể lương thưởng và các chế độ đi kèm.

Sasipaporn được kỳ vọng sẽ hòa nhập tốt hơn trong thời gian tới

Với mức đầu tư đáng kể như vậy, sự kỳ vọng dành cho Sasipaporn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sau hai trận đấu đầu tiên tại vòng 2, màn thể hiện của cô vẫn chưa đáp ứng được mong đợi. XMLS Thanh Hóa cũng chưa có được kết quả như ý khi liên tiếp nhận thất bại.

Dẫu vậy, không ít ý kiến cho rằng chưa thể vội đánh giá thấp năng lực của chủ công Thái Lan chỉ sau những trận đấu đầu tiên. Vấn đề có thể nằm ở khả năng hòa nhập và sự kết nối giữa Sasipaporn với các đồng đội, đặc biệt là vị trí chuyền hai.

Trong màu áo đội tuyển Thái Lan, Sasipaporn thường xuyên được hỗ trợ bởi Pornpun Guedpard, chuyền hai hàng đầu châu Á với khả năng phân phối bóng và tổ chức tấn công hiệu quả. Những đường chuyền thuận lợi giúp chủ công này phát huy tối đa sức mạnh trong các pha dứt điểm.

Siêu sao người Thái Lan vẫn nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ

Ngược lại, tại XMLS Thanh Hóa, Sasipaporn vẫn chưa tìm được sự ăn ý cần thiết để phát huy hết khả năng. Khi những đường chuyền chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các pha tấn công sở trường, hiệu quả của một chủ công dù có đẳng cấp cũng có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Vòng 2 vẫn còn những diễn biến phía trước. Người hâm mộ đang chờ đợi Sasipaporn sớm tìm lại phong độ, chứng minh giá trị của bản hợp đồng được kỳ vọng và giúp XMLS Thanh Hóa cải thiện thành tích trong cuộc đua tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.