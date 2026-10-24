Người đẹp bóng chuyền Kim Thanh bật khóc vì chấn thương nặng, CLB Long An nếm trái đắng

🚑 😭 Kim Thanh chấn thương, bật khóc rời sân

Tối 24/10, trận bán kết 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long, với màn so tài giữa đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An (CLB Long An) và Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 (CLB Thông tin).

Kim Thanh nằm sân đau đớn, bật khóc sau chấn thương bất ngờ

Ở set đầu tiên, các cô gái Thông tin thể hiện sức mạnh với sự tỏa sáng của ngoại binh cùng những pha chắn bóng hiệu quả của Quỳnh Hương. Đội bóng áo lính tạo ra khoảng cách 5 điểm trước khi giành chiến thắng 25-19.

Sang set 2, CLB Long An thi đấu khởi sắc hơn, tạo nên thế trận giằng co hấp dẫn. Tuy nhiên, đội bóng miền Tây phải chịu tổn thất lớn khi Kim Thanh bất ngờ dính chấn thương cổ chân.

Cô được ban huấn luyện bế ra khỏi sân

Trong một pha bật nhảy tấn công, đối chuyền xinh đẹp tiếp đất không tốt và nằm sân trong đau đớn. Kim Thanh bật khóc, thậm chí không thể tự đi lại và phải nhờ thành viên ban huấn luyện bế ra ngoài sân.

❌ 👑 CLB Long An thành cựu vô địch

Chấn thương của Kim Thanh khiến đội hình CLB Long An bị xáo trộn. Trong khi đó, CLB Thông tin lần lượt đưa hai ngoại binh Temi Thomas Ailara và Erika Pritchard vào sân. Những pha tấn công uy lực của bộ đôi này giúp đội bóng áo lính lấy lại thế trận và giành chiến thắng 25-23, nâng tỷ số lên 2-0.

Hàng công của CLB Thông tin thi đấu nổi bật, bản lĩnh ở thời điểm quyết định

Ở set 3, phụ công Lữ Thị Phương chơi nổi bật, giúp CLB Long An có thời điểm dẫn trước 4 điểm. Tuy nhiên, CLB Thông tin thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, san bằng cách biệt 16-16.

Trong thời điểm quyết định, các cô gái Thông tin cho thấy bản lĩnh tốt hơn, trong khi CLB Long An liên tiếp mắc lỗi. Tận dụng cơ hội, đội bóng áo lính giành chiến thắng 25-23, qua đó khép lại trận đấu với tấm vé vào chung kết.

CLB Long An trở thành nhà cựu vô địch

Kết quả này giúp Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 giành quyền tranh chức vô địch với Hà Nội Tasco Auto. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An chính thức trở thành cựu vô địch giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 25/10.