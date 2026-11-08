Người đến sau chông chênh trong 'tổ ấm chắp vá'

Ảnh minh họa: Freepik

Bảo vệ mình trước nỗi sợ bị bỏ rơi

Đứng từ góc độ của một người đàn ông "trai tân" lấy vợ từng qua một lần đò, anh Minh (38 tuổi) chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào cảm giác bất an đến vậy. 5 năm trước, bất chấp gia đình ngăn cản, anh vẫn cưới chị, một lòng xem con riêng của vợ như con đẻ và chăm bẵm từ lúc bé mới 3 tuổi. Những năm đầu, căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười, hai vợ chồng công khai tài chính, cùng lo toan từng khoản chi tiêu và thức đêm chăm con ốm.

Thế nhưng, sóng gió ập đến sau một trận cãi vã lớn khiến cả hai từng ký đơn ly hôn rồi lại quay về bên nhau. Nhìn bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng Minh lúc nào cũng chông chênh. Mọi chuyện căng thẳng hơn hẳn khi chồng cũ của chị chuyển về sống cùng khu phố, chưa tái hôn và hay lấy cớ ghé thăm con. Thấy vợ vẫn giữ thái độ "dĩ hòa vi quý", đôi khi còn giấu chồng nhắn tin riêng với người cũ chuyện học hành của con, Minh bắt đầu thấy vị thế của mình bị lung lay. Cảm giác bản thân chỉ là một "bến đỗ tạm bợ" hay kẻ lấp chỗ trống khiến anh bị tổn thương sâu sắc.

Từ sự bao dung ban đầu, Minh bỗng thu mình lại sau những lớp phòng thủ cực đoan. Anh đột ngột đổi mật khẩu điện thoại, khóa kín các tài khoản cá nhân với lý do cần sự riêng tư. Không dừng lại ở đó, anh lặng lẽ in bản sao kê tài chính suốt 5 năm, đặt lên bàn ăn và đề nghị rạch ròi tiền bạc, ai kiếm được tự quản lý nấy. Tiền sinh hoạt chung anh vẫn đóng góp đầy đủ, nhưng với con riêng của vợ, Minh kiên quyết rút lại toàn bộ sự quan tâm. Anh yêu cầu vợ tự lo tiền học, tiền quần áo cho con và hạn chế nhắc đến bé trong nhà.

Ảnh minh họa Freepik

Khi màn đêm buông xuống và cánh cửa phòng ngủ khép lại, Minh vẫn ôm vợ vào lòng, vẫn mặn nồng gối chăn. Nhưng bước ra khỏi phòng ngủ, anh lại buông xuôi bằng vẻ lạnh lùng, xa cách. Sự rạch ròi đến nhẫn tâm ấy không phải vì anh đã cạn tình, mà như đang cố siết chặt chiếc đai an toàn, dựng lên mọi ranh giới để tự bảo vệ mình trước nỗi sợ bị bỏ rơi.

Bữa cơm có những khoảng trống không tên

Khác với sự phòng thủ bằng tài chính của Minh, áp lực của anh Hoàng (42 tuổi, kỹ sư xây dựng) lại đến từ chiếc bóng quá khứ luôn ngự trị trong từng nếp sinh hoạt gia đình. Đến với chị Lan khi chị đã có cậu con trai 10 tuổi tên Bờm, Hoàng dồn hết tâm sức để làm một người bố tốt. Anh tự tay đóng cho con cái bàn học mới, tỉ mẩn hướng dẫn con từng bài toán khó, chở con đi đá bóng mỗi cuối tuần. Thế nhưng, dù anh nỗ lực đến đâu, một sợi dây vô hình vẫn luôn kéo anh ra ngoài phạm vi "gia đình thực sự".

Mối quan hệ giữa Lan và chồng cũ chưa bao giờ dừng lại ở ranh giới trách nhiệm tối thiểu. Những cuộc điện thoại kéo dài lúc đêm muộn với lý do "bàn chuyện hướng nghiệp cho con", những lần người cũ tự ý mở cửa vào nhà sửa giúp cái vòi nước hỏng hay tiện đường mang đồ ăn sang mà không hề báo trước... Tất cả như những cái tát nhẹ vào sự hiện diện của Hoàng.

Một lần, Bờm nhập viện vì viêm ruột thừa. Hoàng bỏ cả buổi họp dự án quan trọng để túc trực, chạy đôn chạy đáo lo viện phí và chăm sóc con. Nhưng khi chồng cũ của Lan xuất hiện, chị vô tình đẩy Hoàng sang một bên để cùng người cũ bàn bạc với bác sĩ. Đứng ở hành lang bệnh viện nhìn vào, Hoàng thấy 3 người họ mới thực sự là một gia đình, còn mình chỉ là một người xa lạ tận tụy ngoài lề.

Có những buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm, nghe vợ rôm rả kể lại chuyện ngày xưa đưa con đi khám cùng người cũ hay những thói quen cũ mà anh hoàn toàn xa lạ, cổ họng Hoàng bỗng nghẹn đắng. Anh chẳng thể nổi giận vì mọi thứ luôn được che đậy khéo léo bằng hai tiếng "vì con", nhưng cũng chẳng cách nào ngăn được cảm giác mình thật nhỏ bé và thừa thãi. Sự nhẫn nại của một người đàn ông cứ thế bị bào mòn bởi những trận ghen ngầm không thể cất lời, bởi nỗi tủi thân âm ỉ rằng dẫu có hy sinh đến mấy, trong không gian ấy, anh vẫn mãi chỉ là một "người đến sau".