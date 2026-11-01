Người đe dọa tài xế Grab vì hỗ trợ vá xe miễn phí cho người đi đường khai gì?

Ngày 1/11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Dĩ An làm việc với Nguyễn Thành Sơn (SN 1975, thường trú tại phường Chí Linh, TP Hải Phòng).

Ông Nguyễn Thành Sơn là người được xác định đã có hành vi đe dọa anh V.Đ.K (SN 2001, ngụ phường Dĩ An), người mặc áo Grab hỗ trợ vá xe miễn phí cho người đi đường tại tuyến ĐT743, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, tối 30/10, sau khi có sử dụng bia, rượu, Sơn đến khu vực tuyến ĐT743 gần cầu vượt Ngã tư 550, khu phố Tân Long, phường Dĩ An.

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Thành Sơn

Sơn thấy anh K đi xe biển số 79D1-83xx đang hỗ trợ người dân đi đường bị lủng bánh xe để vá vỏ xe. Lúc này Sơn tiến lại và chửi anh K., yêu cầu không cho hỗ trợ vá vỏ xe cho người dân, vì đây là địa bàn hoạt động làm ăn của mình.

Tiếp đó, Sơn liên tục đuổi và hăm họa sẽ đâm chết anh K. Bị đe dọa, anh K phải dừng việc giúp đỡ và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Sự việc được anh K quay lại và đăng lại lên mạng xã hội gây xôn xao trong dư luận.

Từ clip trên mạng, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm - Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc đã khẩn trương chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Công an phường Dĩ An vào cuộc xác minh, nhanh chóng mời Sơn về trụ sở làm việc.

Ảnh cắt từ clip vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế Grab dừng xe hỗ trợ một người đi đường gặp sự cố hỏng xe máy. Trong lúc sửa xe, một người đàn ông xuất hiện, lớn tiếng chửi bới, đe dọa và yêu cầu tài xế dừng việc sửa xe với lý do ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiệm sửa xe gần đó.

Phản ánh của tài xế, người đàn ông còn có hành vi xô đẩy, đập phá đồ nghề sửa xe. Đoạn video ghi lại một phần diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 ngày 30/10. Hiện vụ việc đang được Công an phường Dĩ An tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.